Эстонский бизнесмен поставил исторический рекорд по выплате дивидендов

Исторический рекорд Эстонии по выплате дивидендов поставил Кристьян Раху, который перед продажей энергетического концерна Utilitas премировал себя крупной суммой.
Кристьян Раху не хочет комментировать эту выплату. Немногословны и его деловые партнеры, то есть руководство Utilitas Grupp, пишут "Деловые ведомости".
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