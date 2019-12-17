17.12.2019, 17:50

Эстонский бизнесмен поставил исторический рекорд по выплате дивидендов

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Эстонский бизнесмен поставил исторический рекорд по выплате дивидендов
Kristjan RahuFoto: Vallo Kruuser

Исторический рекорд Эстонии по выплате дивидендов поставил Кристьян Раху, который перед продажей энергетического концерна Utilitas премировал себя крупной суммой.

Кристьян Раху не хочет комментировать эту выплату. Немногословны и его деловые партнеры, то есть руководство Utilitas Grupp, пишут "Деловые ведомости".

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