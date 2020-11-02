Эстонский банк выходит на рынки финансовых услуг Латвии и Швеции

По словам председателя правления банка Holm Рауно Клеттенберга, начало работы в Латвии стало логичным продолжением проведенной в прошлом году сделки, в результате которой была приобретена мажоритарная доля в компании SIA Best Līzings, оказывающей в Латвии услугу рассрочки. С октября текущего года компания носит название Holm Bank Latvia SIA.

”Мы хотели бы предложить клиентам из Латвии современные финансовые решения, которые уже успешно запущены в Эстонии и опираются на наш 25-летний опыт работы на отечественном рынке. Компания Best Līzings ведет деятельность в Латвии более десяти лет, и латвийская команда обладает глубокими познаниями об особенностях местного рынка и ожиданиях клиентов. Потребители в Латвии нуждаются в финансовых услугах, которые были бы не только гибкими и удобными для клиентов, но и ответственными. В качестве нового продукта мы предлагаем в Латвии карту рассрочки Holm без ежемесячной комиссии и с 15-дневным беспроцентным периодом, которая обладает именно такими достоинствами”, — сообщил Клеттенберг.

Этой осенью банк Holm начал оказывать услуги и в Швеции. Местные клиенты могут загрузить приложение Holm App и удобно создать в нем виртуальную кредитную карту MasterCard для оплаты онлайн-покупок. Инновационная виртуальная кредитная карта без ежемесячной комиссии использует безопасный метод двухфакторной аутентификации операций 3D (3D Secure). Пользователь может выбрать для себя подходящий график платежей по возврату кредита и оплачивать покупки в течение длительного периода.

”Швеция является для нас очень интересным и перспективным рынком, где мы на данный момент приступили к оказанию одной новой услуги, необычайно удобной для клиентов и выгодно отличающейся от того, что предлагают другие компании. Естественно, наша цель — быстрый рост и расширение спектра услуг, но для начала мы бы хотели основательно изучить шведских клиентов и их привычки”, — объяснил Клеттенберг.

По словам руководителя банка Holm, расширение деятельности в Латвии и Швеции является частью стратегии роста Holm. ”В минувшем году мы заключили договор с ведущей европейской платформой по привлечению депозитов Raisin и начали оказывать услуги срочных депозитов клиентам в Германии и Австрии. У Holm очень хороший рейтинг на платформе Raisin, и клиенты доверяют решениям, которые мы предлагаем. Эта услуга помогла нам на гибких условиях привлечь средства, за счет которых мы смогли удовлетворить быстро растущую потребность в займах”, — радостно констатировал Клеттенберг.