Эстонский банк растет на жилищных и потребительских кредитах

Экономические результаты Coop Pank за август 2019 года:

В августе количество клиентов выросло на 1400, к концу месяца достигнув 54 700.

В это же время портфель кредитов банка вырос на 9,6 миллиона евро, т.е. на 2,4%, достигнув 406 миллионов евро.

Объем накоплений в Coop Pank по состоянию на конец августа составил 444,6 миллиона евро — за месяц он вырос на 13 миллионов евро, т.е. на 3%.

В августе банк заработал 514 000 евро чистой прибыли.



Комментарий председателя правления Coop Pank Маргуса Ринка: ”Росту бизнеса Coop Pank способствовали все связанные с финансированием направления — жилищный кредит, потребительский кредит, коммерческий кредит и лизинг. Мы продолжим прилагать усилия для наращивания объемов направленных на бизнес банковских услуг. В качестве важной новости в этой связи стоит отметить, что новый мажоритарный собственник одного из крупнейших работодателей Вильяндимаа Toom Tekstiil выбрал именно Coop Pank для финансирования сделки по приобретению предприятия. Это демонстрирует, что отечественные банки способны предложить местным предприятиям финансирование сложных сделок. Мы и в будущем видим Coop Pank, играющим важную роль в поддержке развития эстонских предприятий, внося тем самым вклад в обеспечение экономического успеха страны”.

