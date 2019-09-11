Эстонский банк растет на жилищных и потребительских кредитах
Пресс-служба банка Coop сообщает, что их услугами пользуются все больше жителей Эстонии.
Пресс-служба банка Coop сообщает, что их услугами пользуются все больше жителей Эстонии.
Экономические результаты Coop Pank за август 2019 года:
Комментарий председателя правления Coop Pank Маргуса Ринка: ”Росту бизнеса Coop Pank способствовали все связанные с финансированием направления — жилищный кредит, потребительский кредит, коммерческий кредит и лизинг. Мы продолжим прилагать усилия для наращивания объемов направленных на бизнес банковских услуг. В качестве важной новости в этой связи стоит отметить, что новый мажоритарный собственник одного из крупнейших работодателей Вильяндимаа Toom Tekstiil выбрал именно Coop Pank для финансирования сделки по приобретению предприятия. Это демонстрирует, что отечественные банки способны предложить местным предприятиям финансирование сложных сделок. Мы и в будущем видим Coop Pank, играющим важную роль в поддержке развития эстонских предприятий, внося тем самым вклад в обеспечение экономического успеха страны”.
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