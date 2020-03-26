26.03.2020, 10:56

Эстонский банк: главное, чтобы клиент информировал нас о трудностях еще до возникновения задолженности

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Эстонский банк: главное, чтобы клиент информировал нас о трудностях еще до возникновения задолженности
Foto: Romet Kreek

По словам руководителя филиала Bigbank в Эстонии Йонны Печтер, это обычное явление, когда в такие экономические трудные времена, как сейчас, возникает больше затруднений с выплатами кредитов, чем обычно.

”Качество кредитного портфеля Bigbank на сегодняшний день лучше, чем когда бы то ни было, и мы верим, что вместе с клиентами сможем быстро преодолеть трудности, вызванные введением чрезвычайного положения”, - говорит глава эстонского филиала Bigbank.

По словам Печтер, сотрудничество между банком и клиентом является основным способом поиска разумного решения проблемы. ”В случае с клиентами, испытывающими временные затруднения, наиболее важно, чтобы они сами были заинтересованы в поиске выхода из ситуации. В таком случае мы со своей стороны можем предложить разные варианты решения проблемы. Главное, чтобы клиент связался с нами еще до того, как у него возникнут задолженности по выплате кредита, потому что тогда у нас будет намного больше возможностей ему помочь”, — отметила Печтер.

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Клиент должен информировать банк сразу же, как только станет ясно, что у него возникают финансовые трудности. Если он это сделал, решение будет найдено при первой возможности. ”Решение проблем — это часть нашей повседневной работы, не только во время чрезвычайной ситуации. Мы рассматриваем все случаи в индивидуальном порядке, потому что трудности могут быть вызваны как непосредственно вирусом Covid-19, так и его косвенным влиянием на экономическую ситуацию”, — добавил Печтер.

Bigbank AS (www.bigbank.ee) — основанный на эстонском капитале специализированный банк, сосредоточенный на займах. Филиалы банка размещаются в Финляндии, Швеции, Латвии и Литве, а трансграничные услуги оказывают в Австрии, Германии и Голландии.

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