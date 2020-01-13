13.01.2020, 18:12

Эстонских работодателей научат быть более дружественными к семьям работников

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Министерство социальных дел
EST 6
Töötuba Tallinna Tänavatoidufestivalil
Töötuba Tallinna TänavatoidufestivalilFoto: Kristjan Järv

До конца января можно ходатайствовать об участии в программе дружественного к семье работодателя. Участвовать в программе могут работодатели из частного, государственного и третьего секторов, которые хотят улучшить корпоративную культуру и сделать рабочую среду более дружественной к семье.

Участвовавшие в программе работодатели отметили, что создание дружественной к семье атмосферы начинается с уважительного отношения к работнику. ”Сегодня на рынке труда работники все больше ценят гибкость, достойные условия труда и баланс между рабочей и частной жизнью. В ситуации, когда рабочих рук не хватает, дружественная к семье рабочая среда обязательно поможет при найме и сохранении профессиональных работников. Призываю работодателей присоединиться к программе, чтобы вместе с работниками и консультантами продумать те шаги, которые необходимо сделать организации для улучшения трудовой среды, что в свою очередь повысит конкурентоспособность предприятия”, — сказал министр социальных дел Танель Кийк.

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”Когда рассуждают о балансе трудовой и частной жизни, то большинство думает о работниках с маленькими детьми, но в действительности вопрос гораздо шире. В понимании и принятии со стороны работодателей нуждаются и те работники, у которых, например, на попечении находятся пожилые члены семьи, кто занимается, помимо работы, профессиональным спортом или же просто должны во время рабочего дня посетить ветеринара со своим питомцем. Также хочу отметить тех работодателей, которые готовы принимать в свой коллектив работников разных возрастов и тех, кто разрушают мифы, которые препятствуют работникам возраста 50+ активно и по мере своих возможностей вносить личный вклад в общество. Цель правительства — дружественная к семье Эстония, в которой все поколения ощущают себя счастливыми и задействованными на протяжении всей жизни”, — сказала министр народонаселения Рийна Солман.

По словам руководителя сферы развития ЦУ Innove Реэлики Вяльяру, которое в прошлом году получило золотой знак дружественного к семье работодателя. Участвуя в этой программе, Innove ставило себе целью достичь ситуации, при которой каждый работник будет послом своего работодателя.

”Пройденный за время программы путь означает для Innove серьезную перемену мышления при последовательном внедрении основанного на ценностях управления. Самое важное — это заметить нужды работников, для чего мы используем разные системы обратной связи и проводим исследование удовлетворенности. Большое внимание мы уделяем внутренней коммуникации и системе поощрения”, — приводит примеры Вяльяру. ”Также мы разработали программу вживания нового работника, в рамках которой с начинающим работником проводят собеседования в самом начале и конце испытательного срока, а также подводят промежуточные итоги и в середине испытательного срока. Но и для уходящих работников ищутся альтернативные возможности на рынке труда и предлагаются консультации”, — добавила Вяльяру. По ее словам, позитивное влияние участия в программе и дальнейшего развития отражается, среди прочего, в том, что за год число кандидатов при найме в Innove удвоилось.

Участвующие в программе организации получают при старте программы начальный знак, а после основательного процесса консультирования и оценивания выдается окончательный знак — бронзовый, серебряный или золотой. Участие в программе для отобранных организаций бесплатно.

В программе дружелюбного к семье работодателя уже приняло участие 102 организации, что повлияло более чем на 25 000 работников.

В этом году в программе примет участие примерно 30 работодателей, которых выберут на основании предоставленных анкет для участия в программе. Попавшие в программу выяснятся в начале марта. Программу финансирует Европейский социальный фонд и модель дружественного к семье работодателя применяет консалтинговая компания Civitta Eesti AS. Больше о программе можно прочитать на портале трудовой жизни (на эстонском языке).

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