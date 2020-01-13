Эстонских работодателей научат быть более дружественными к семьям работников

По словам руководителя сферы развития ЦУ Innove Реэлики Вяльяру, которое в прошлом году получило золотой знак дружественного к семье работодателя. Участвуя в этой программе, Innove ставило себе целью достичь ситуации, при которой каждый работник будет послом своего работодателя.

”Пройденный за время программы путь означает для Innove серьезную перемену мышления при последовательном внедрении основанного на ценностях управления. Самое важное — это заметить нужды работников, для чего мы используем разные системы обратной связи и проводим исследование удовлетворенности. Большое внимание мы уделяем внутренней коммуникации и системе поощрения”, — приводит примеры Вяльяру. ”Также мы разработали программу вживания нового работника, в рамках которой с начинающим работником проводят собеседования в самом начале и конце испытательного срока, а также подводят промежуточные итоги и в середине испытательного срока. Но и для уходящих работников ищутся альтернативные возможности на рынке труда и предлагаются консультации”, — добавила Вяльяру. По ее словам, позитивное влияние участия в программе и дальнейшего развития отражается, среди прочего, в том, что за год число кандидатов при найме в Innove удвоилось.

Участвующие в программе организации получают при старте программы начальный знак, а после основательного процесса консультирования и оценивания выдается окончательный знак — бронзовый, серебряный или золотой. Участие в программе для отобранных организаций бесплатно.

В программе дружелюбного к семье работодателя уже приняло участие 102 организации, что повлияло более чем на 25 000 работников.

В этом году в программе примет участие примерно 30 работодателей, которых выберут на основании предоставленных анкет для участия в программе. Попавшие в программу выяснятся в начале марта. Программу финансирует Европейский социальный фонд и модель дружественного к семье работодателя применяет консалтинговая компания Civitta Eesti AS. Больше о программе можно прочитать на портале трудовой жизни (на эстонском языке).