Эстонские заправки одновременно подняли цены на дизель

В понедельник эстонские продавцы топлива синхронно подняли цену на дизель на 4 цента за литр. Теперь дизельное топливо стоит 1,039 евро/литр.
Как сообщил Delfi представитель Neste, рост цен на рынке был неизбежным на фоне роста цен закупки, которые значительно повысились еще в начале ноября.
Он добавил, что местная конкуренция до сегодняшнего дня держала цены на более низком уровне.
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