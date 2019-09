Эстонские технологические предприятия обещают за 10 лет стать климатически нейтральными

На сегодня к соглашению присоединились 33 технологических предприятия и организации: Autlo, Bolt, Cachet, Cash On Go, Corle, Cybernetica, Cybexer Technologies, E-Governance Academy, eAgronom, Empower, Evocon, Fundwise, GoSwift, Guardtime, Icefire, Lift99, Pactum, Proud Engineers, RaulWalter, Reverse Resources, SK ID Solutions, Skeleton Technologies, Stigo, Telia, The Exit Academy, Thorgate Management, Topia, TransferWise, Veriff, Weekdone, WePower, Xolo и Yaga.

”Ответственность за экологические и климатические проблемы несут все предприятия. Новые технологии играют все более важную роль в сокращении экологического следа от деятельности людей. Уже сегодня эстонские технологические компании делают многое для осуществления экологического мониторинга и уменьшения негативного влияния на окружающую среду. В заключенном ”зеленом” соглашении мы обязуемся сделать все от нас зависящее для внедрения еще более масштабных позитивных изменений. Мы призываем присоединиться к соглашению и все прочие технологические предприятия”, — сказал президент Guardtime Мартин Руубель.

”Мы приглашаем присоединяться к соглашению своих партнеров и поставщиков по всему свету. Выбирая поставщиков, мы отдаем предпочтение предприятиям, уделяющим внимание минимизации своего экологического следа. Наш повседневный взнос — виртуальное удостоверение личности. Это значит, что для подтверждения личности людям больше не требуется физически ехать к поставщику услуг — таким образом обеспечивается экономия ресурсов”, — пояснил соучредитель Veriff Янер Горохов.

По словам руководителя Telia Eesti Роберта Пайоса, в ходе дальнейшей работы будет развиваться всестороннее сотрудничество со всеми заинтересованными сторонами и экспертами, выступающими за те же ценности и способными помочь в достижении поставленных целей. ”Инновационные цифровые решения позволяют модернизировать работу даже оставляющих наиболее заметный углеродный след предприятий: например, в сфере логистики и сельского хозяйства. Наряду с уменьшением собственного экологического следа мы обязуемся активно вкладываться в инновации, помогать дигитализации местных предприятий и повышению уровня осведомленности клиентов”, — сказал Пайос.

По словам подписавшего ”зеленое” соглашение учредителя компании Bolt Мартина Виллига, за изменением климата следует и изменение экономических моделей: ”Технологические предприятия могут влиять на климатические изменения, действуя более ответственно, а также предлагая другим соответствующие технологические решения. Мы хотим разработать технический климатический и экологический индекс, который предоставлял бы предприятиям важные сведения о являющемся результатом их деятельности экологическом следе”.

Присоединиться к инициативе могут все разделяющие подобные ценности отечественные и международные компании. Конкретный план действий будет согласован в октябре.