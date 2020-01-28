Эстонские студенты делятся советами: как сэкономить почти 1000 евро в год

Для того чтобы экономить на еде, Анастасия Ефимова следит за выгодными предложениями и обращает внимание на цену за килограмм товара. ”Я всегда сравниваю цены за килограмм, и, если не замечаю разницы в качестве, то выбираю наиболее выгодное предложение. Пополнение запасов съестного во время скидок тоже помогает экономить деньги. Часто бывают такие предложения, когда можно купить три товара по цене двух”, — добавляет она.

Кайса уже на первом курсе начала пользоваться старым добрым правилом — никогда не расплачиваться карточкой в продуктовом магазине. ”Почему? Потому что платить карточкой очень легко, но трата при этом происходит неосознанно. Отправляясь в продуктовый магазин, мы берем с собой 10-15 евро и закупаемся на них”, — рассказывает Кайса Эслас, по словам которой они стараются ходить в продуктовый магазин как можно реже: ”Здесь выручает составление меню на неделю и совершение покупок четко по списку”, — добавляет она.

Экономия: около 600-700 евро в год

2. Интернет и телефон

Можно очень много сэкономить, если сравнить разных поставщиков услуг и выбрать самого дешевого. Для этого нужно зайти на сайты разных операторов или связаться со своим оператором и узнать, какое выгодное предложение они могут тебе сделать.

Интернет-пакеты, предлагаемые телеоператорами, за год помогут сэкономить сотни евро. Как и в случае со Spotify, можно найти такие предложения, где в одной учетной записи можно объединить всех друзей — так каждому придется платить меньше. Если, например, взять с друзьями четыре пакета с безлимитом на звонки и интернет, то за год можно сэкономить на всех 336 евро. Если же на один аккаунт регистрируешь шесть человек с неограниченным интернетом, то годовая экономия на всех составляет уже 504 евро.

”Поскольку я ездила в Чехию по студенческому обмену, то там мне был важен объем трафика и скорость. С пакетом Tele2 этого не случилось”, — добавляет Анастасия.

Экономия: около 250-350 евро в год

3. Не тратить на то, в чем нет реальной необходимости

После нескольких лет студенчества деньги зачастую тратятся на то, без чего прекрасно можно обойтись. К примеру, ни Кайса, ни Анастасия не пользуются сервисами вроде Netflix и Spotify — подписка на них означала бы трату пары сотен евро в год. ”Я просто чувствую, что они мне не нужны, я могу обходиться и без них”, — говорит Анастасия Ефимова.

Те, кому кажется, что без Spotify они все-таки не смогут, могут создать с друзьями или другими членами семьи „семейный аккаунт””. Это значит, что за 11 евро музыку смогут слушать до 6 человек. Так каждый экономит около 50 евро в год.

Если же вам кажется, что вы не можете жить без Netflix, то заключайте сделку с другом — с вас сериал или фильм, с него — пицца!

Экономия: около 100-200 евро в год