Эстонские страховщики подводят итоги: ущерб от столкновения спорткара с диким животным составил 77 000 евро

”Попавший в аварию автомобиль пришлось списать, а компания PZU выплатила клиенту его рыночную стоимость — 89 000 евро. Поскольку клиент выбрал пакет Kasko Pluss, мы также возместили 10% рыночной стоимости автомобиля, т.е. 8900 евро”, — отметил руководитель группы страхования автомобилей PZU Яанус Танне.

Вторым по размеру случаем ущерба по страхованию каско стало столкновение спортивной машины с диким животным — около 77 000 евро.

Следующие по масштабу случаи были не столь дорогими, но все же достигали десятков тысяч евро. Компенсация за вылетевший с дороги автомобиль составила 47 000 евро, а еще в 44 000 евро обошелся опрокинувшийся на скользкой дороге грузовик. Тяжелые зимние погодные условия в начале прошлого года привели к нескольким выездам с дороги и ущербу в размере порядка 35 000 евро каждый. Размер компенсаций каско всего по пяти крупнейшим случаям ущерба в прошлом году составил более четверти миллиона.

Танне сказал, что в результате мягкой зимы дорожные условия в этом сезоне были хорошими, но все равно следует проявлять осторожность. ”Даже оснащенные самыми современными средствами помощи при движении автомобили не способны избежать законов физики — водитель должен учитывать погодные условия. Особенно опасной является близкая к нулю температура, способная привести к образованию на дороге черного льда. Поэтому следует помнить, что нет ничего страшного в том, чтобы ехать на скорости меньше предельной разрешенной, если того требуют дорожные условия”, — добавил Танне.