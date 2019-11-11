Эстонские стартапы расскажут секреты успеха

Сегодня в шести городах Эстонии начинается крупнейшее в сфере стартапов событие года Startup Week Tallinn, в программе которого 75 бесплатных мероприятий. 18 из них впервые проходят за пределами столицы – в Пярну, Тарту, Нарве, Йыхви и Кохтла-Ярве.
В течение недели эстонские стартапы откроют двери своих офисов и покажут предпринимательское закулисье. Ведущие деятели сферы стартапов поделятся своим опытом — и успешным, и поучительным. Большое внимание уделяется подрастающему поколению, чтобы пробудить в молодежи интерес к предпринимательству, технологиям и науке.
Руководитель по развитию TranfserWise Алвар Лумберг призвал всех желающих посетить стартапы Эстонии. ”Технологические предприятия могут побудить молодых выбрать карьеру в ИТ. Это подтверждает заказанное TransferWise исследование, проведенные Тартуским университетом. Оно показало, что молодежь высоко ценит посещение предприятий — это вдохновляет школьников и дает представление о жизни технологической фирмы. Поэтому мы организуем разные мероприятия, чтобы показать, что ИТ — это не только программирование и ремонт компьютеров. В сотрудничестве с Startup Week мы надеемся разжечь интерес молодежи к сфере технологий”, — сказал Лумберг.
По словам Трийн Ильвес из команды Startup Week Tallinn, программа недели уникальна, поскольку включает несколько городов. ”Мы собрали в программе лучший опыт, выдающихся деятелей и их вдохновляющие истории, а также впервые расширили программу за пределы столицы, доставляя предпринимательский образ мышления и вдохновение в региональные центры. Разумеется, мы откровенно поделимся проблемами и уроками начинающих предпринимателей”, — описала Ильвес программу этого года.
Хотя в этом году организаторы не стремились увеличить количество мероприятий в рамках недели, интерес превзошел все ожидания. Если в прошлом году в рамках Startup Week Tallinn прошло 62 мероприятия, собравших около 3000 посетителей, то в этом году фестиваль вырос до одного из крупнейших не только в Европе, но и в мире.
Основные темы Startup Week Tallinn: деятели будущего (future founders), зеленое поколение (generation green), всемогущие технологии (tech almighty) и общественные связи (community connections). Темы и события недели выбраны так, чтобы способствовать сотрудничеству и общим начинаниям.
Startup Week — один из крупнейших мировых фестивалей в сфере стартапов, традиция проведения которого зародилась девять лет назад в США. Сегодня фестиваль организуют в 90 городах по всему миру, в Таллинне он пройдет в четвертый раз. Startup Estonia — крупный спонсор и основатель Startup Week Tallinn. Программу Startup Estonia воплощает в жизнь KredEx.
Все события программы бесплатны для посетителей, ознакомиться с программой и зарегистрироваться на мероприятия можно здесь: www.startupweektallinn.com
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