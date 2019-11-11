Эстонские стартапы расскажут секреты успеха

По словам Трийн Ильвес из команды Startup Week Tallinn, программа недели уникальна, поскольку включает несколько городов. ”Мы собрали в программе лучший опыт, выдающихся деятелей и их вдохновляющие истории, а также впервые расширили программу за пределы столицы, доставляя предпринимательский образ мышления и вдохновение в региональные центры. Разумеется, мы откровенно поделимся проблемами и уроками начинающих предпринимателей”, — описала Ильвес программу этого года.

Хотя в этом году организаторы не стремились увеличить количество мероприятий в рамках недели, интерес превзошел все ожидания. Если в прошлом году в рамках Startup Week Tallinn прошло 62 мероприятия, собравших около 3000 посетителей, то в этом году фестиваль вырос до одного из крупнейших не только в Европе, но и в мире.

Основные темы Startup Week Tallinn: деятели будущего (future founders), зеленое поколение (generation green), всемогущие технологии (tech almighty) и общественные связи (community connections). Темы и события недели выбраны так, чтобы способствовать сотрудничеству и общим начинаниям.

Startup Week — один из крупнейших мировых фестивалей в сфере стартапов, традиция проведения которого зародилась девять лет назад в США. Сегодня фестиваль организуют в 90 городах по всему миру, в Таллинне он пройдет в четвертый раз. Startup Estonia — крупный спонсор и основатель Startup Week Tallinn. Программу Startup Estonia воплощает в жизнь KredEx.

Все события программы бесплатны для посетителей, ознакомиться с программой и зарегистрироваться на мероприятия можно здесь: www.startupweektallinn.com