Эстонские спортсмены, готовящиеся к Олимпийским играм в Токио, получат дополнительное финансирование

По словам президента ЭОК Урмаса Сыырумаа, Team Estonia обеспечивает отличную возможность вложиться в успех наших спортсменов. ”Спортсмены движутся по маршруту, следующая важная остановка на котором — Олимпийские игры в Токио. Наша задача — всячески поддерживать их. ЭОК обеспечивает денежную помощь и опорные услуги, и мы надеемся, что весь народ Эстонии искреннее сопереживает нашим будущим олимпийцам и подзарядит их своей энергией”, — отметил Сыырумаа.

Спортивный директор Эстонского олимпийского комитета Мартти Раю рассказал, что поддержка оказывается, исходя из конкретных потребностей спортсменов: ”В основе программы Team Estonia лежит индивидуальный подход. В результате основанное на действительных потребностях финансирование может быть достаточно большим. Спортсмены представили комиссии по спорту высших достижений ЭОК обзоры своих планов по подготовке и обосновали, как именно дополнительная поддержка поможет им в подготовке к Олимпийским играм. В течение последнего полугода мы поддержим подготовку спортсменов, в которых видим потенциал занять высокие места на играх в Токио”.