Эстонские спортсмены, готовящиеся к Олимпийским играм в Токио, получат дополнительное финансирование

Основанную по конкретных потребностях дополнительную поддержку Team Estonia получат готовящиеся к летним Олимпийским играм 2020 легкоатлеты Йоханнес Эрм, Магнус Кирт, Расмус Мяги, Янек Ыйглане и Майкель Уйбо, борцы Эпп Мяэ и Хейки Наби, велосипедисты Рейн Таарамяэ и Танель Кангерт, теннисистка Анетт Контавейт, а также женская сборная по фехтованию на шпагах.
Спортсмены планируют использовать дополнительную поддержку, например, для участия в тренировочных лагерях, покупки спортивного снаряжения, поездок между домом, местами тренировок и проведения соревнований в течение подготовительного периода и т. п.
Адресная поддержка добавляется к сумме пособия на подготовку к Олимпийским играм, которую спортсмены получают согласно уже показанным результатам. Зарплатный фонд спортсменов категории А составляет 2500 евро, а пособие на подготовку — 2200 евро. Ежемесячный зарплатный фонд спортсменов категории В составляет 1600 евро, а пособие на подготовку — 1400 евро. Пособие на подготовку спортсменов категории С составляет 1000 евро. Пособие также получают тренеры спортсменов, участвующих в программе подготовки к Олимпийским играм.
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