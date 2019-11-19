Эстонские спецслужбы будут контролировать безопасность оборудования телекоммуникационных предприятий

"Нужно будет спрашивать разрешение у государства, если вы хотите добавить в наши телекоммуникационные сети новое оборудование или программное обеспечение", — сказал отвечающий за государственную политику кибербезопасности в Министерстве экономики и коммуникаций Рауль Рикк.
Решение будет принимать Департамент защиты прав потребителей и технического надзора, но каждый раз свою оценку станут давать Департамент государственных инфосистем (RIA), Полиция безопасности (КаПо) и Департамент внешней разведки.
По словам Рикка, по всему миру сейчас активно говорят о том, что страны с низким уровнем демократии могут использовать производителей в своих целях.
Дискуссия обострилась после того, как в начале года США обвинили китайскую компанию Huawei в шпионаже.
Дело мертвого солдата в кабинете командира: что увидели в морге
Группа узбеков убила и сожгла женщину в Ленобласти
Мертвую знаменитую певицу нашли спустя неделю в квартире Москвы
20-летняя гимнастка умерла после падения с брусьев