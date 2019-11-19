19.11.2019, 19:43

Эстонские спецслужбы будут контролировать безопасность оборудования телекоммуникационных предприятий

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Эстонские спецслужбы будут контролировать безопасность оборудования телекоммуникационных предприятий
Foto: Andres Putting

В ближайшем будущем телекоммуникационные предприятия должны будут просить у государства разрешение на использование нового оборудования или программного обеспечения, пишет rus.err.ee.

"Нужно будет спрашивать разрешение у государства, если вы хотите добавить в наши телекоммуникационные сети новое оборудование или программное обеспечение", — сказал отвечающий за государственную политику кибербезопасности в Министерстве экономики и коммуникаций Рауль Рикк.

Решение будет принимать Департамент защиты прав потребителей и технического надзора, но каждый раз свою оценку станут давать Департамент государственных инфосистем (RIA), Полиция безопасности (КаПо) и Департамент внешней разведки.

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По словам Рикка, по всему миру сейчас активно говорят о том, что страны с низким уровнем демократии могут использовать производителей в своих целях.

Дискуссия обострилась после того, как в начале года США обвинили китайскую компанию Huawei в шпионаже.

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