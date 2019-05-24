Эстонские скидки обманывают потребителей? Перед большой распродажей цену повышают, и в итоге товар со скидкой стоит дороже, чем по старой цене

Лучше всего эту тенденцию можно проследить в магазинах техники и электроники, где игры с ценами кажутся довольно обычным явлением. Проверить это можно на сайте Hinnavaatlus.ee, где график показывает изменение цены каждого товара.

А вот и реальный пример: один магазин электроники продает 55-дюймовый LCD-телевизор LG по скидке за 1200 евро при обычной цене в 2800 евро. Однако график на Hinnavaatlus показывает, что этот телевизор никогда не был в продаже по такой цене - цена достигала максимум 2525 евро.

Второй пример: лаптоп продается за 1361 евро, а его обычная цена якобы 1681 евро. График Hinnavaatlus показывает, что по такой цене товар продавался всего полмесяца, после чего его обычная цена была даже ниже, чем новая по скидке.

Graafika: Kairit Edovald

Один бывший сотрудник строительного магазина рассказал Delfi, что это новая стратегия: "Обдуряем людей процентом скидки, и это происходит во всех товарных категориях. Скидки делаются каждую неделю, но этому предшествует волна поднятия цен, когда в магазины направляется 500–1000 ценовых изменений каждый день”.

Если же товар хотят исключить из скидочной кампании "на все товары", то на него делается маргинальная скидка, например, в 5% - тогда на него масштабная скидочная кампания не распространяется, согласно условиям.