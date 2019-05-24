24.05.2019, 07:05

Эстонские скидки обманывают потребителей? Перед большой распродажей цену повышают, и в итоге товар со скидкой стоит дороже, чем по старой цене

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Кристьян Атс Мяги
Кристьян Атс Мяги
EST
Эстонские скидки обманывают потребителей? Перед большой распродажей цену повышают, и в итоге товар со скидкой стоит дороже, чем по старой цене
Foto: Andres Putting

Эстонские потребители могут лишь мечтать о невиданных скидках в 90%, которые радуют потребителей в США и Западной Европе. Наше скидки даже в период больших распродаж остаются в рамках 25–50%. В худшем случае вообще кажется, что вас обманули: через условия кампании, мелкий шрифт или повышенной перед скидкой "обычной" ценой.

Лучше всего эту тенденцию можно проследить в магазинах техники и электроники, где игры с ценами кажутся довольно обычным явлением. Проверить это можно на сайте Hinnavaatlus.ee, где график показывает изменение цены каждого товара.

А вот и реальный пример: один магазин электроники продает 55-дюймовый LCD-телевизор LG по скидке за 1200 евро при обычной цене в 2800 евро. Однако график на Hinnavaatlus показывает, что этот телевизор никогда не был в продаже по такой цене - цена достигала максимум 2525 евро.

Второй пример: лаптоп продается за 1361 евро, а его обычная цена якобы 1681 евро. График Hinnavaatlus показывает, что по такой цене товар продавался всего полмесяца, после чего его обычная цена была даже ниже, чем новая по скидке.

Graafika: Kairit Edovald

Один бывший сотрудник строительного магазина рассказал Delfi, что это новая стратегия: "Обдуряем людей процентом скидки, и это происходит во всех товарных категориях. Скидки делаются каждую неделю, но этому предшествует волна поднятия цен, когда в магазины направляется 500–1000 ценовых изменений каждый день”.

Если же товар хотят исключить из скидочной кампании "на все товары", то на него делается маргинальная скидка, например, в 5% - тогда на него масштабная скидочная кампания не распространяется, согласно условиям.

Один потребителей заметил, что скидки выходных дней, например, в K-Rauta не позволяют покупателю особо выиграть в цене. "Например, скидочные цены на грили на углях были практически такие же, как обычные цены в Grillimaailm".

Представитель K-Rauta сообщил, что формирование цен зависит от многих деталий, как цена и объемы закупки, ожиданий клиентов и т.д. "Каждая торговая сеть свободна в принятии ценовых решений, а выбранные стратегии как в случае обычных цен, так и в случае скидочных кампаний бывают разные. На основе одного товара или группы товаров нельзя делать обобщения".

Bauhof также не остался без критики. По словам одного из клиентов, цены там и так выше чем в других магазинах, а на скидках выясняется, что скидочная сумма рассчитывается не "с клиентской цены", указанной на ценнике, а с обычной цены, которая намного выше. В итоге и скидка получается меньше.

Bauhof отвечает, что в случае со скидочными кампаниями стоит учитывать, что скидки рассчитываются с обычной цены товара, который не является частью какой-либо другой кампании. "Если же клиент найдет где-то лучшее предложение, то наша клиентская программа Meistriklubi позволяет использовать возможность 10% компенсации через программу гарантии лучшей цены".

Является ли это обманом клиентов?

Что же скажет на все это Департамент защиты прав потребителей? Ценовое формирование в Эстонии свободное, а свобода цен - часть предпринимательских свобод. "Каждый продавец вправе запрашивать за предлагаемую услугу или продаваемый товар ту цену, которую он считает необходимой, и в данном случае у государства нет права вмешиваться в формирование цен".

Однако продавец не должен манипулировать потребителем, поднимая цену прямо перед началом скидок. Если департамент выявляет подобное нарушение, то Закон о защите прав потребителей дает право призвать продавца к ответственности и назначить денежный штраф.

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Последний раз департамент назначал денежный штраф продавцу в 2014 году. В 2017 и 2018 годах продавцов в рамках ценовых проверок обязали убрать некоторые предложения, что они сразу же и сделали. На данный момент в производстве находится дело о скидке в одном интернет-магазине, но более подробную информацию департамент не разглашает.

"Потребитель сам должен быть внимательным и относиться ко всему критически", - отмечает департамент.

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