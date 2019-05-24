Эстонские скидки обманывают потребителей? Перед большой распродажей цену повышают, и в итоге товар со скидкой стоит дороже, чем по старой цене

Один потребителей заметил, что скидки выходных дней, например, в K-Rauta не позволяют покупателю особо выиграть в цене. "Например, скидочные цены на грили на углях были практически такие же, как обычные цены в Grillimaailm".
Представитель K-Rauta сообщил, что формирование цен зависит от многих деталий, как цена и объемы закупки, ожиданий клиентов и т.д. "Каждая торговая сеть свободна в принятии ценовых решений, а выбранные стратегии как в случае обычных цен, так и в случае скидочных кампаний бывают разные. На основе одного товара или группы товаров нельзя делать обобщения".
Bauhof также не остался без критики. По словам одного из клиентов, цены там и так выше чем в других магазинах, а на скидках выясняется, что скидочная сумма рассчитывается не "с клиентской цены", указанной на ценнике, а с обычной цены, которая намного выше. В итоге и скидка получается меньше.
Bauhof отвечает, что в случае со скидочными кампаниями стоит учитывать, что скидки рассчитываются с обычной цены товара, который не является частью какой-либо другой кампании. "Если же клиент найдет где-то лучшее предложение, то наша клиентская программа Meistriklubi позволяет использовать возможность 10% компенсации через программу гарантии лучшей цены".
Является ли это обманом клиентов?
Что же скажет на все это Департамент защиты прав потребителей? Ценовое формирование в Эстонии свободное, а свобода цен - часть предпринимательских свобод. "Каждый продавец вправе запрашивать за предлагаемую услугу или продаваемый товар ту цену, которую он считает необходимой, и в данном случае у государства нет права вмешиваться в формирование цен".
Однако продавец не должен манипулировать потребителем, поднимая цену прямо перед началом скидок. Если департамент выявляет подобное нарушение, то Закон о защите прав потребителей дает право призвать продавца к ответственности и назначить денежный штраф.
Последний раз департамент назначал денежный штраф продавцу в 2014 году. В 2017 и 2018 годах продавцов в рамках ценовых проверок обязали убрать некоторые предложения, что они сразу же и сделали. На данный момент в производстве находится дело о скидке в одном интернет-магазине, но более подробную информацию департамент не разглашает.
"Потребитель сам должен быть внимательным и относиться ко всему критически", - отмечает департамент.