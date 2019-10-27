Эстонские производители сидра оказались в тупике

Эстонские производители сидра сумели за короткое время совершить такой прыжок, что в наращивании производственных мощностей некоторые из них уже упёрлись в стену.
Возможности двигаться дальше появятся, если препятствия будут преодолены, пишет dv.ee.
Возможности производителей сидра заключаются в открытии новых предприятий, завоевании полного доверия местного рынка или экспансии на внешние рынки. Однако новый закон о рекламе алкогольных напитков, бесконечная акцизная эпопея, а также конкуренция с ”сидроподобными” сахаросодержащими напитками сильно усложняют жизнь.
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