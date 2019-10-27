Эстонские производители сидра оказались в тупике

Возможности двигаться дальше появятся, если препятствия будут преодолены, пишет dv.ee.

Возможности производителей сидра заключаются в открытии новых предприятий, завоевании полного доверия местного рынка или экспансии на внешние рынки. Однако новый закон о рекламе алкогольных напитков, бесконечная акцизная эпопея, а также конкуренция с ”сидроподобными” сахаросодержащими напитками сильно усложняют жизнь.