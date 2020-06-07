07.06.2020, 16:30

Эстонские производители рассказали, что изменилось в пищевой промышленности во время и после ЧП


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HKScan, Tallegg lihatööstus
HKScan, Tallegg lihatööstusFoto: Priit Simson

Последние недели оказались для отечественных крупных производителей настоящим испытанием: кризис очень хорошо показал, насколько велика роль местной пищевой промышленности в выживании жителей Эстонии в чрезвычайном положении и при выходе из него. Три крупных эстонских производителя делятся своим опытом, как вспышка вируса изменила трудовой распорядок их производств и какие меры предосторожности были приняты для обеспечения безопасности продуктов и работников.

Крупнейший эстонский мясокомбинат HKScan Estonia, молочное предприятие Valio и изготовитель мороженого и замороженных продуктов Balbiino подтвердили, что во время вспышки вируса их наивысшим приоритетом было обеспечение безопасности на производстве, чтобы не заболел ни один работник и можно было продолжать выпуск продукции. Было ясно, что на отечественное производство продуктов возлагается большая ответственность перед жителями Эстонии.

По словам бренд-менеджера HKScan Estonia Трийн Лыуке, для воспрепятствования распространения вируса на предприятии установили дополнительные меры предосторожности еще в конце января, когда в общем укладе общества еще ничего не изменилось, а коронавирус большинству казался чуждой проблемой. ”Мы сформировали специальную кризисную рабочую группу, которая постоянно следит за связанными с вирусом развитиями, занимается разработкой инструкций и координацией действий. Инструкции регулярно обновляются, исходя из уровня опасной ситуации”, — сказала Лыуке.

В пищевой промышленности гигиене всегда уделялось большое внимание, и из-за вспышки вируса трудовой распорядок потребовалось изменить прежде всего в конторе. ”На нашем производстве всегда были жесткие требования гигиены, и допуск людей с симптомами заболевания в производственные помещения был запрещен. Во время чрезвычайного положения мы начала еще больше уделять внимания гигиене в производственной среде”, — прокомментировала директор по разработке продукции Valio Неле Йыэмаа.

Дополнительные меры были приняты в основном в конторах, на складах и в транспорте

Поскольку в пищевой промышленности, соблюдая обычную рабочую практику и правила гигиены, является обязательным ношение средств индивидуальной защиты и всеобщее обеспечение чистоты, то, по словам представителей предприятий, во время чрезвычайного положения существенно не возросла потребность в дезинфицирующих средствах или масках. ”Рассматривая картину в целом, количества не увеличились существенно, поскольку порядок санитарии был уже ранее выстроен для устранения разных рисков, в том числе для превентивного уничтожения вирусов. Во всех подразделениях HKScan мы проводим дополнительную дезинфекцию в помещениях общего пользования, добавили места для дезинфекции рук и требуем соблюдения дополнительных условий гигиены также от наших партнеров”, — пояснила Лыоке.

То же самое подтвердил директор по маркетингу Balbiino Хейкки Пыхи. ”В пищевой промышленности в любом случае гарантированы повышенные требования гигиены, поэтому чрезвычайное положение не принесло с собой много изменений. Требования к одежде, пищевой безопасности и гигиене точно такие же”, — подтвердил он. В то же время Пыхи добавил, что на проходных, в складировании товаров и логистике были приняты дополнительные меры безопасности и по возможности люди работали в домашних конторах.

”Мы отменили деловые поездки, ограничили движение работников между разными подразделениями и организовали работу так, чтобы работники разных смен не контактировали друг с другом. Поскольку мы организуем для своих работников транспорт на работу и домой, заказали дополнительные автобусы, чтобы в одном автобусе не находилось одновременно слишком много людей. Объем работ субподрядчиков мы свели к абсолютному минимуму и запретили на своей территории встречи с внешними участниками”, — перечислила Лыоке меры предосторожности, установленные в HKScan.

Все же из-за добавленных мест дезинфекции расходуется больше чистящих веществ, также партнеры, предлагающие услугу уборки, используют существенно больше веществ и рабочих средств, обеспечивающих безопасность. ”Маски повседневно на нашем производстве не используются — в условиях глубокого холода ношение масок из-за влажности затруднено — однако в чрезвычайном положении мы все же начали ими пользоваться. Приобретение масок обернулось большими дополнительными расходами — нам требуется примерно 7000 дополнительных масок в месяц”, — прокомментировал Пыхи изменения, сделанные в производстве Balbiino.

Возвращение к обычному трудовому распорядку идет постепенно

Также после отмены чрезвычайного положения нужно быть на производстве осмотрительным. ”Мы следим, чтобы люди сохраняли дистанцию в рабочих помещениях и комнатах отдыха. Собрания мы заменили видеовстречами и ограничили число людей, находящихся одновременно в столовой. Также мы отменили посещения завода, чтобы сохранить контакты на минимальном уровне”, — сказала Йыэмаа.

”На данный момент мы не планируем смягчать все установленные меры предосторожности и продолжаем работу в особых условиях, несмотря на то, что государства делают первые шаги в открытии границ и постепенном восстановлении обычного ритма жизни. Кризисная рабочая группа постоянно следит за ситуацией и реагирует соответствующим образом”, — сказала также Лыоке.

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  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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