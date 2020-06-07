Эстонские производители рассказали, что изменилось в пищевой промышленности во время и после ЧП

Крупнейший эстонский мясокомбинат HKScan Estonia, молочное предприятие Valio и изготовитель мороженого и замороженных продуктов Balbiino подтвердили, что во время вспышки вируса их наивысшим приоритетом было обеспечение безопасности на производстве, чтобы не заболел ни один работник и можно было продолжать выпуск продукции. Было ясно, что на отечественное производство продуктов возлагается большая ответственность перед жителями Эстонии.

По словам бренд-менеджера HKScan Estonia Трийн Лыуке, для воспрепятствования распространения вируса на предприятии установили дополнительные меры предосторожности еще в конце января, когда в общем укладе общества еще ничего не изменилось, а коронавирус большинству казался чуждой проблемой. ”Мы сформировали специальную кризисную рабочую группу, которая постоянно следит за связанными с вирусом развитиями, занимается разработкой инструкций и координацией действий. Инструкции регулярно обновляются, исходя из уровня опасной ситуации”, — сказала Лыуке.

В пищевой промышленности гигиене всегда уделялось большое внимание, и из-за вспышки вируса трудовой распорядок потребовалось изменить прежде всего в конторе. ”На нашем производстве всегда были жесткие требования гигиены, и допуск людей с симптомами заболевания в производственные помещения был запрещен. Во время чрезвычайного положения мы начала еще больше уделять внимания гигиене в производственной среде”, — прокомментировала директор по разработке продукции Valio Неле Йыэмаа.

Дополнительные меры были приняты в основном в конторах, на складах и в транспорте

Поскольку в пищевой промышленности, соблюдая обычную рабочую практику и правила гигиены, является обязательным ношение средств индивидуальной защиты и всеобщее обеспечение чистоты, то, по словам представителей предприятий, во время чрезвычайного положения существенно не возросла потребность в дезинфицирующих средствах или масках. ”Рассматривая картину в целом, количества не увеличились существенно, поскольку порядок санитарии был уже ранее выстроен для устранения разных рисков, в том числе для превентивного уничтожения вирусов. Во всех подразделениях HKScan мы проводим дополнительную дезинфекцию в помещениях общего пользования, добавили места для дезинфекции рук и требуем соблюдения дополнительных условий гигиены также от наших партнеров”, — пояснила Лыоке.