Эстонские производители подготовили вкусные сюрпризы для рождественского стола

Ассортимент пополнят 40 новых мясных продуктов. Упаковка также получила новый облик в результате ребрендинга. ”Благодаря нововведениям в парке оборудования мы получили возможность встретить зимний сезон с обновленными упаковками и широким ассортиментом новых продуктов. Мы прилагаем все больше усилий, чтобы двигаться в направлении большей экологичности и эффективной производительности. Поскольку продукция Nõo Lihatööstus продается во всех странах Балтии, для нас невероятно важны новая визуальная идентичность и повышение эффективности производства”, — прокомментировал руководитель продажам и маркетингу AS Nõo Lihatööstus Симмо Круустюк.

В ассортимент зимних продуктов Nõo вошли, в числе прочего, ребрышки в пряном лаймовом маринаде, куриный шницель для запекания по-кентуккийски, куриные рулетики с лисичками и сыром с благородной плесенью, свиные и говяжьи щечки долгого томления под брендом Fitlap, кровяные колбаски с цельнозерновой крупой, куриные наггетсы, рождественская салями и много других продуктов. Абсолютной новинкой в зимнем ассортименте Nõo Lihatööstus станут вегетарианские растительные котлеты.

Комментируя гастрономические предпочтения жителей Эстонии в зимний период, Круустюк отметил, что в моде здоровый образ жизни и гурмэ-продукция. ”Мы наблюдаем рост популярности куриного мяса. Нельзя сказать, что курица была непопулярна в прежние годы, но в наступающем сезоне определенно можно ожидать рост спроса. Кроме того, покупатели ищут новые интересные, можно даже сказать, достойные ресторана вкусы, поэтому мы привлекли к разработке продукции известного шеф-повара Йоэля Острата, команду BBQ Symphony, объединяющую лучших в Эстонии мастеров гриля, и студентов, получающих специальность технолога пищевой промышленности”, — сказал Круустюк.

Nõo Lihatööstus — основанное на эстонском капитале мясное производство, расположенное в Ныо неподалеку от Тарту. Предприятие обеспечивает работой около 200 человек.