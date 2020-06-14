14.06.2020, 15:30

Эстонские производители хотят встряхнуть рынок — будут делать экологичные стеклянные бутылки


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Эстонские производители хотят встряхнуть рынок — будут делать экологичные стеклянные бутылки
Haage Joogid OÜ

Два местных эстонских производителя – Haage Joogid и стекольный завод Ярваканди – объединили силы с тем, чтобы встряхнуть местный рынок бутилированной воды. В результате их сотрудничества с начала июня в эстонских кафе и ресторанах появится отечественная натуральная минеральная вода, разлитая в произведенные в Эстонии экологичные стеклянные бутылки.

”До сих пор эстонский потребитель в большинстве случаев мог купить в заведениях питания минеральную воду, произведенную где-то далеко за границей, транспортировка которой оказывает значительное влияние на окружающую среду. Мы убедились в том, что в эстонских ресторанах качественная отечественная продукция может с гордостью стоять в одном ряду с другими видами воды”, — сказал исполнительный директор Haage Joogid Велло Оселин.

Haage разливает в новые стеклянные бутылки натуральную эстонскую воду, где присутствуют как полезные для здоровья минеральные вещества, так и биологически активные компоненты. Минеральная вода поступает из расположенной под Тарту деревни Хааге, где находится один из девяти источников минеральной воды в Эстонии.

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Бутылки Haage особого дизайна изготовляют на стекольном заводе Ярваканди. ”Мы пробовали разные варианты, но решили, что эстонской воде самое место в произведенной в Эстонии бутылке. Стеклянные бутылки более экологичны, а их производство в Эстонии устойчиво и легко контролируется. В пользу завода Ярваканди говорили продолжительная история и профессионализм. В начале вызванного коронавирусом кризиса мы осознали, что в работе с местным партнером есть и другие преимущества — например, отсутствие границ и длинной транспортной цепочки, в результате чего меньше оказывается экологический след”, — отметил Оселин.

”Способный похвастаться 140-летней историей стекольный завод Ярваканди годами производил бутылки для брендов VOSS и Stolichnaya. Тем приятнее нам приложить свои умения и опыт на благо отечественного бренда, который ценит высокое качество и уникальные решения. При производстве стекла мы используем помимо прочего отечественный песок из Табина, позволяющего получать особенно ясное и прозрачное стекло, которое превосходно соответствует отличным вкусовым качествам эстонской минеральной воды”, — добавил руководитель стекольного завода O-I Estonia в Ярваканди Кайдо Турро.

Натуральная минеральная вода доступна в новых бутылках емкостью 0,33 л и 0,75 л — с газом и без газа. Новые бутылки отличаются красивым скандинавским по духу разработанным специально для Haage оформлением. В первую очередь бутылки нового дизайна появятся в лучших эстонских ресторанах, но постепенно предприятие планирует выйти и в магазины известных розничных сетей.

Натуральная минеральная вода Haage поступает из деревни Хааги Тартуского уезда. Деревня известна своей исторической мызой, запрудным озером и жертвенным камнем. Здесь протекает 24-километровая река Ильматсалу, также известная в качестве ручья Хааге. В этом местечке основную работу уже сделала сама природа — компания Haage Joogid лишь разливает воду по бутылкам. Haage Joogid OÜ — основанное на местном капитале предприятие, учрежденное в 2012 году и входящее в состав концерна Silikaat Grupp.

Собственником отличающегося 141-летней историей стекольного завода Ярваканди O-I Estonia AS является один из крупнейших в мире производителей стеклянной тары, биржевая компания из США Owens-Illinois, или O-I. Завод в Ярваканди обеспечивает работой 160 человек и круглосуточно здесь производят более полумиллиона стеклянных бутылок.

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