Эстонские производители хотят встряхнуть рынок — будут делать экологичные стеклянные бутылки

”До сих пор эстонский потребитель в большинстве случаев мог купить в заведениях питания минеральную воду, произведенную где-то далеко за границей, транспортировка которой оказывает значительное влияние на окружающую среду. Мы убедились в том, что в эстонских ресторанах качественная отечественная продукция может с гордостью стоять в одном ряду с другими видами воды”, — сказал исполнительный директор Haage Joogid Велло Оселин.

Haage разливает в новые стеклянные бутылки натуральную эстонскую воду, где присутствуют как полезные для здоровья минеральные вещества, так и биологически активные компоненты. Минеральная вода поступает из расположенной под Тарту деревни Хааге, где находится один из девяти источников минеральной воды в Эстонии.

Бутылки Haage особого дизайна изготовляют на стекольном заводе Ярваканди. ”Мы пробовали разные варианты, но решили, что эстонской воде самое место в произведенной в Эстонии бутылке. Стеклянные бутылки более экологичны, а их производство в Эстонии устойчиво и легко контролируется. В пользу завода Ярваканди говорили продолжительная история и профессионализм. В начале вызванного коронавирусом кризиса мы осознали, что в работе с местным партнером есть и другие преимущества — например, отсутствие границ и длинной транспортной цепочки, в результате чего меньше оказывается экологический след”, — отметил Оселин.

”Способный похвастаться 140-летней историей стекольный завод Ярваканди годами производил бутылки для брендов VOSS и Stolichnaya. Тем приятнее нам приложить свои умения и опыт на благо отечественного бренда, который ценит высокое качество и уникальные решения. При производстве стекла мы используем помимо прочего отечественный песок из Табина, позволяющего получать особенно ясное и прозрачное стекло, которое превосходно соответствует отличным вкусовым качествам эстонской минеральной воды”, — добавил руководитель стекольного завода O-I Estonia в Ярваканди Кайдо Турро.

Натуральная минеральная вода доступна в новых бутылках емкостью 0,33 л и 0,75 л — с газом и без газа. Новые бутылки отличаются красивым скандинавским по духу разработанным специально для Haage оформлением. В первую очередь бутылки нового дизайна появятся в лучших эстонских ресторанах, но постепенно предприятие планирует выйти и в магазины известных розничных сетей.