Эстонские предприятия во время кризиса активнее других в странах Балтии урезают зарплаты

Исследование BBO показало, что почти четверть (23%) местных предприятий урезали зарплату во время кризиса, что больше по сравнению с Латвией (21%) и Литвой (16%). При этом из результатов исследования можно заключить, что латвийские предприятия, скорее, сделали выбор в пользу сокращений, потому что целых 26% участвовавших в опросе латвийских предприятий подтвердили, что сокращают число работников, тогда как в Эстонии и Литве соответствующий показатель составил всего 18%.

В части сокращений и урезания зарплат литовские предприятия показали себя более консервативно по сравнении с соседями — скорее всего, потому что старались максимально задействовать предлагаемые государством меры поддержки. Более четверти литовских предприятий подтвердили, что во избежание урезания зарплат и сокращений пользовались мерами помощи, тогда как в Эстонии это делали лишь 15%, а в Латвии — всего 8% предприятий.

”Рост средней брутто-зарплаты во втором квартале резко затормозился, и в наиболее пострадавших отраслях, таких как гостиничный бизнес и общественное питание, мы также наблюдали и снижение зарплат. Хотя, по-человечески говоря, это, конечно, тяжело, все же по сравнению с сокращением такое решение гораздо лучше. Уже сегодня мы видим признаки восстановления экономики, и предприятия, сумевшие сохранить свой штат, здесь явно имеют более выгодную стартовую позицию”, — прокомментировал результаты анализа Айнар Леппянен, член правления SEB Pank и руководитель сферы розничных банковских услуг.

SEB провел исследование влияния коронакризиса в июле 2020 года; в нем приняли участие 2566 предприятий, из них 1133 в Эстонии, 1001 в Литве и 432 в Латвии. На более 90% из предприятий, принявших участие в опросе, работает до 50 работников, в подавляющем большинстве это предприятия с числом работников менее 10.