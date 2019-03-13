Эстонские предприятия участвуют в международной ярмарке недвижимости

MIPIM — это одна из важнейших международных ярмарок в данной сфере, которая соберет самых влиятельных специалистов со всего мира из области недвижимости, архитектуры, местного маркетинга и инвестиций. Таллинн уже участвовал в ярмарке восемь раз с 2011 по 2018 гг., чтобы сделать предпринимательскую и инвестиционную среды города известными на международном уровне, а также с целью поддержать выход предпринимателей на международный рынок и привлечь инвестиции.

В ярмарке представлены инвесторы, финансовые институции, застройщики, самоуправления, объединения отелей, а также все типы недвижимости — жилые, торговые, производственные и т.д. Вице-мэр Таллинна Айвар Рийсалу отметил, что для города очень важно закрепить за собой имидж надежного места для инвестиций.