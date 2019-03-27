Эстонские предприятия с помощью ”интернета вещей” следят за затвердеванием бетона

По словам директора по продажам Rudus Яануса Ярве, затвердевание бетона до нужной для строителей крепости может занимать до 7 дней, во время которых необходимо контролировать набор прочности. ”Если до сих пор строители-предприниматели должны были выделять рабочее время для слежения за процессом затвердевания и для контроля прочности, то теперь наши клиенты могут в реальном времени отслеживать процессы затвердевания и график набора прочности бетона. Решение e-BetoPlus, которое работает как в компьютере, так и в телефоне, дает оперативное оповещение с помощью СМС или по электронной почте, когда бетон достигает необходимого уровня прочности. После этого технология позволяет автоматически выключить обогревательные системы для экономии топлива и для бережного отношения к окружающей среде. Самая большая экономия исходит из того, что строитель получает оперативно информацию, опираясь на которую, строительный процесс ускоряется и уменьшаются затраты на рабочую силу”, — добавил Ярве.

Для использования услуги e-BetoPlus в бетон устанавливаются датчики IoT, которые отправляют замеры в приложение e-BetoPlus, имеющее ”облачное” основание. Приложение рассчитывает текущий график прочности, сигнализирует оператору о необходимости обогрева или охлаждения и при необходимости включает или выключает тепловые пушки. Датчик сбоя в подаче электричества тепловой пушки сразу же передает тревогу о потере питания на рабочее окно приложения, на э-почту или с помощью СМС. Зимой одно из важных предупреждений срабатывает, если температура затвердевающего бетона падает ниже +5 градусов. Также приложения выдает рапорты о наборе прочности бетона.

В Эстонии услугу e-BetoPlus строительным фирмам предлагает Rudus AS и она работает на базе созданной Levikom сети NORAnet, созданной для услуг ”интернета вещей”, поэтому для нее не нужна локальная сеть. За пределами Эстонии клиенты могут использовать услугу с помощью местных сетей IoT или же с помощью решения глобальной приватной сети Levikom. Levikom и Rudus намерены и дальше развивать решение e-BetoPlus, дополняя его новыми функциями.

Levikom — эстонское предприятие со штатом около 50 человек, которое предлагает единые пакеты услуг сверхбыстрого интернета, телевидения, телефона, видеоохраны и облачного хранилища как для частных лиц, так и для бизнес-клиентов через свою всеэстонскую беспроводную широкополосную сеть VirtuaalFiiber. С 1992 года Levikom располагает компетенцией и опытом обслуживания клиентов в сфере ИТ и телекоммуникации. Levikom является ведущим предприятием в Эстонии в сфере услуг ИТ-инфраструктур для бизнеса и ИТ-решений как для крупных корпораций, так и для малых предприятий. Также Levikom оперирует первой всемирной открытой сетью ”интернета вещей” NORAnet и платформой NORA-X для бизнес-приложений IoT, являясь лидером сферы ”интернета вещей” на эстонском рынке бизнес- и сетевых решений.

Rudus — предприятие по производству бетона, чья продукция используется как для жилищного, так и для промышленного строительства. В Финляндии Rudus Oy является ведущим предприятием своей сферы. Помимо Финляндии и Эстонии, также Rudus работает и в России. Начиная с 1999 года Rudus принадлежит ведущему в мире концерну стройматериалов CRH, в котором трудятся около 87 000 работников и который работает в 31 государстве на примерно 3800 местах по всему миру. CRH — это самый крупный производитель стройматериалов в Северной Америке и второй по размеру в мире. Также он находится на ведущих позициях в Европе и концерном достигнуто стратегическое положение в экономически быстрорастущих регионах Азии и Южной Америки. В списке Fortune 500 CRH входит в индекс FTSE 100, а также в индексы EURO STOXX 50 и ISEQ 20. Депозитарные акции американского CRH котируются на нью-йоркской бирже.