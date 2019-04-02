Эстонские предприятия позволяют инвестировать криптовалюту в золото

Специализирующееся на инвестиционном золоте и серебре эстонское предприятие Aufort приступило к сотрудничеству с платформой криптовалютных платежей Piixpay. В рамках сотрудничества владельцы криптовалюты смогут обменять свои цифровые деньги на первую в мире валюту, т.е. на физическое золото или серебро, говорится в пресс-релизе.
По словам одного из учредителей и члена правления Aufort Эрика Кару, новая услуга предназначена для владельцев криптовалюты, которые хотят защитить свои цифровые активы от неожиданных ценовых колебаний и уменьшить связанные с криптовалютой риски.
”Криптовалюта — новейшие деньги, цена которых в один день может взлететь до небес, а уже на следующий день упасть в несколько раз. Драгоценные металлы же сохраняют свою ценность столетиями. Обмен криптовалюты на золото или серебро — отличная возможность для инвесторов защититься от колебаний цены своих активов. Услуга Aufort и Piixpay обеспечивает владельцам криптовалюты альтернативную возможность хранить свои средства в наиболее подходящей форме”, — прокомментировал Эрик Кару.
Учредитель созданной в Эстонии платежной платформы криптовалюты Piixpay Райво Мальтер подчеркнул, что для пользователя преимущество Piixpay заключается в простом и быстром решении. Наряду с повседневными расчетами Piixpay предлагает клиентам и другие интересные услуги.
”Криптовалюта — относительно сложное и новое платежное средство. Мы служим мостом между старой и новой денежными системами: частные лица получают возможность платить криптовалютой, тогда как торговцы могут с легкостью организовать продажи за виртуальную валюту, ведя бухгалтерию, как обычно, в евро”, — сказал Райво Мальтер.
На первом этапе в Aufort можно приобрести золото, серебро и бриллианты за такие криптовалюты, как Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin и Dash.
В связи с расширением сферы деятельности учрежденное пять лет назад предлагающее инвестиционное золото, серебро и бриллианты предприятие SMI Group создало новую торговую марку Aufort, которая, по мнению учредителей, лучше отражает сущность фирмы и позволит предприятию расширяться глобально.
”Долгосрочная цель Aufort — сделать форму владения физическим инвестиционным золотом более гибкой и удобной. В ближайшем будущем мы планируем представить ряд интересных технологических решений, масштабируемых на международном уровне”, — пояснил учредитель и член правления Aufort Берт-Кен Раудберг.
За пять лет деятельность Aufort продал 76 000 граммов золота и серебра, разработал эксклюзивные решения в области подарков и привлек тысячи клиентов. Название новой торговой марки Aufort состоит из двух частей: Au — обозначение золота, и fort — т.е. надежность. Aufort означает надежность золота.
Основными характеристиками Piixpay являются скорость услуги, удовлетворение клиентов и кибербезопасность. Решение основано на высокоуровневых информационных технологиях и позволяет использовать криптовалюту в повседневных сделках. Технология действует идентично банкам, является полностью автоматической и соответствует законодательным требованиям в отношении контроля и предотвращения отмывания денег. Услуга представлена на рынке уже пятый год, повседневной работой команды piixpay.com является соблюдение требований законодательства и разработка новых услуг.