Эстонские предприятия позволяют инвестировать криптовалюту в золото

По словам одного из учредителей и члена правления Aufort Эрика Кару, новая услуга предназначена для владельцев криптовалюты, которые хотят защитить свои цифровые активы от неожиданных ценовых колебаний и уменьшить связанные с криптовалютой риски.

”Криптовалюта — новейшие деньги, цена которых в один день может взлететь до небес, а уже на следующий день упасть в несколько раз. Драгоценные металлы же сохраняют свою ценность столетиями. Обмен криптовалюты на золото или серебро — отличная возможность для инвесторов защититься от колебаний цены своих активов. Услуга Aufort и Piixpay обеспечивает владельцам криптовалюты альтернативную возможность хранить свои средства в наиболее подходящей форме”, — прокомментировал Эрик Кару.

Учредитель созданной в Эстонии платежной платформы криптовалюты Piixpay Райво Мальтер подчеркнул, что для пользователя преимущество Piixpay заключается в простом и быстром решении. Наряду с повседневными расчетами Piixpay предлагает клиентам и другие интересные услуги.

”Криптовалюта — относительно сложное и новое платежное средство. Мы служим мостом между старой и новой денежными системами: частные лица получают возможность платить криптовалютой, тогда как торговцы могут с легкостью организовать продажи за виртуальную валюту, ведя бухгалтерию, как обычно, в евро”, — сказал Райво Мальтер.