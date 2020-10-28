28.10.2020, 10:34

Эстонские предприятия пищевой промышленности договорились о самоконтроле безопасности пищевых продуктов


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Эстонские предприятия пищевой промышленности договорились о самоконтроле безопасности пищевых продуктов
Foto: Anni Õnneleid

Недавно эстонские предприятия пищевой промышленности приняли саморегуляцию относительно устойчивого производства, в которой помимо прочего договорились о внедрении системы самоконтроля для обеспечения безопасности пищевых продуктов и проведения дополнительных проверок и анализов в дополнение к требованиям, установленным законом.

По словам директора Союза пищевой промышленности Сирье Потисепп, безопасность пищевых продуктов всегда была приоритетом для пищевой промышленности. Однако саморегулированием было совместно и прямо оговорено, что будет вестись последовательное и конструктивное сотрудничество с надзорными органами. Это поможет обеспечить прозрачность пищевых продуктов для потребителей. Кроме того, производители открыты для предложений надзорных органов, что обеспечит устойчивое развитие продовольственного сектора.

”Промышленные предприятия постоянно инвестируют в технологии, обучение персонала и обеспечение высокой гигиены, а также всесторонне сотрудничают с Ветеринарно-продовольственным департаментом и Департаментом здоровья. Промышленности несут огромную ответственность за здоровье человека — предприятия понимают это и делают всё возможное, чтобы гарантировать качество и сохранность продуктов питания по всей цепочке, вплоть до стола потребителя”, — сказала Потисепп.

Например, на одном из крупнейших предприятий мясной и пищевой промышленности, HKScan Estonia, которое производит мясные продукты Rakvere и Tallegg, ежемесячно выполняется около 12000 химических и микробиологических анализов, чтобы гарантировать безопасность всех кормов, сырья и готовой продукции. ”В ходе внутренних аудитов специалисты нашего предприятия по безопасности пищевых продуктов проводят регулярные проверки гигиены и производственного процесса. Например, в случае обработки мяса, для обеспечения безопасности продукта необходимо следить, чтобы внутренняя температура продукта поднялась до +72 °C. Наши специалисты по безопасности пищевых продуктов проверяют ее каждый день и заботятся о том, чтобы в производственном процессе не было никаких отклонений”, — сказал директор по качеству HKScan Estonia Прийт Дрейманн.

Производитель яиц Dava Foods также стремится обеспечить, чтобы производство выпускало только высококачественные и безопасные продукты. ”По оценкам, около трети проводимых нами проверок требуется по закону, а остальные мы проводим по собственной инициативе, чтобы подтвердить безопасность нашей продукции, сырья или процессов”, — сказал член правления предприятия Владимир Сапожнин. По его словам, вся домашняя птица еженедельно проверяется на сальмонеллу, хотя закон требует проводить такую проверку только один раз в 15 недель. Чтобы свести к минимуму попадание бактерии сальмонеллы через корма на ферму, производитель кормов также проводит регулярные проверки.

Как и положено крупному промышленному предприятию, HKScan Estonia имеет множество партнеров, которые поставляют ему различное сырье. ”Независимо от того, проходили ли наши партнеры ранее оценку рисков и аудит или нет, мы всегда дополнительно проверяем поступающее сырье во время его приемки. Анализы выполняются либо в нашей собственной лаборатории, либо в определенных случаях мы пользуемся услугами лабораторий Департамента здоровья или Ветеринарно-продовольственного департамента”, — прокомментировал Дрейманн.

По словам Сигне Паэ, менеджера по качеству фирмы Nordic Milk, производящей молочные продукты Farmi, они также проводят оценки партнеров. Поскольку Nordic Milk само руководствуется в своей деятельности международной системой управления безопасностью пищевых продуктов, то они ожидают, что и партнеры будут соблюдать те же требования. ”Наличие эквивалентного стандарта является для нас важным критерием при выборе партнеров, благодаря которому мы можем быть уверены в надежности партнеров”, — сказала Паэ.

Производители яиц, мяса и молочных продуктов также тесно сотрудничают и поддерживают контакт с надзорными органами. ”Надзорные органы проверяют нас регулярно, но при необходимости мы и сами обращаемся к ним за советом, если хотим быть уверенны в некоторых вопросах. Мы всегда досконально рассматриваем все их рекомендации и внедряем всё возможное”, — сказал Сапожнин.

У HKScan Estonia налажен прямой контакт с надзорными чиновниками на всех этапах производственной цепочки. ”Сюда относится как благополучие животных и птиц, так и аспекты окружающей среды и безопасности пищевых продуктов. Например, в нашей мясной промышленности ежедневно работают сотрудники Ветеринарно-продовольственного департамента, которые проводят предварительные и фактические проверки животных и птиц, и следят за соблюдением требований производственной гигиены. На производстве в Раквере работают 13, а в Табасалу — два надзорных чиновника”, — сказал Дрейманн.

Помимо проверки соблюдения гигиенических требований на предприятии, надзорные органы предприятий также сообщают о новых требованиях, внесенных в законодательство. ”Если возникают какие-либо вопросы относительно толкования того или иного правового акта, например, если мы не уверены, как маркировать новый продукт, то мы сами обращаемся в надзорный орган. Они очень помогают, и благодаря слаженному сотрудничеству мы можем быть уверены, что работаем на 100% правильно”, — сказала Паэ.

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