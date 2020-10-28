Эстонские предприятия пищевой промышленности договорились о самоконтроле безопасности пищевых продуктов

По словам директора Союза пищевой промышленности Сирье Потисепп, безопасность пищевых продуктов всегда была приоритетом для пищевой промышленности. Однако саморегулированием было совместно и прямо оговорено, что будет вестись последовательное и конструктивное сотрудничество с надзорными органами. Это поможет обеспечить прозрачность пищевых продуктов для потребителей. Кроме того, производители открыты для предложений надзорных органов, что обеспечит устойчивое развитие продовольственного сектора.

”Промышленные предприятия постоянно инвестируют в технологии, обучение персонала и обеспечение высокой гигиены, а также всесторонне сотрудничают с Ветеринарно-продовольственным департаментом и Департаментом здоровья. Промышленности несут огромную ответственность за здоровье человека — предприятия понимают это и делают всё возможное, чтобы гарантировать качество и сохранность продуктов питания по всей цепочке, вплоть до стола потребителя”, — сказала Потисепп.

Например, на одном из крупнейших предприятий мясной и пищевой промышленности, HKScan Estonia, которое производит мясные продукты Rakvere и Tallegg, ежемесячно выполняется около 12000 химических и микробиологических анализов, чтобы гарантировать безопасность всех кормов, сырья и готовой продукции. ”В ходе внутренних аудитов специалисты нашего предприятия по безопасности пищевых продуктов проводят регулярные проверки гигиены и производственного процесса. Например, в случае обработки мяса, для обеспечения безопасности продукта необходимо следить, чтобы внутренняя температура продукта поднялась до +72 °C. Наши специалисты по безопасности пищевых продуктов проверяют ее каждый день и заботятся о том, чтобы в производственном процессе не было никаких отклонений”, — сказал директор по качеству HKScan Estonia Прийт Дрейманн.

Производитель яиц Dava Foods также стремится обеспечить, чтобы производство выпускало только высококачественные и безопасные продукты. ”По оценкам, около трети проводимых нами проверок требуется по закону, а остальные мы проводим по собственной инициативе, чтобы подтвердить безопасность нашей продукции, сырья или процессов”, — сказал член правления предприятия Владимир Сапожнин. По его словам, вся домашняя птица еженедельно проверяется на сальмонеллу, хотя закон требует проводить такую проверку только один раз в 15 недель. Чтобы свести к минимуму попадание бактерии сальмонеллы через корма на ферму, производитель кормов также проводит регулярные проверки.