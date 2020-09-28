Эстонские предприятия компенсируют сотрудникам обеды и во время удаленной работы

По словам руководителя отдела по работе с партнерами Wolt в странах Балтии Мантаса Ломсаргиса, особое положение, когда организация корпоративных мероприятий и офисных ланчей была затруднена, заставило предприятия искать новые способы для мотивации сотрудников. ”Если раньше наблюдался рост корпоративных заказов для обедов в офисе, то сегодня интересно наблюдать за изменением ситуации”, — говорит он.

Ломсаргис сказал, что многие предприятия продолжили компенсировать обеды своим работникам и во время работы из дома. ”Мы видим, что работодатели считают важным одинаково подходить к организации работы как в офисе, так и дома. Поэтому фирмы стали предлагать работникам доставку обеда домой за счет работодателя”, — рассказывает он тенденциях, которые появились во время пандемии.

Согласно статистике Wolt, сейчас в Эстонии более 150 предприятий, которые заказывают доставку обедов домой сотрудникам. ”Мы увидим, что часть предприятий установили фиксированную сумму в качестве компенсации. Есть и такие предприятия, которые сами делают заказ и отправляют еду работникам в домашний офис. Оба эти способа мотивации сотрудников сегодня очень просто организовать”, — говорит Ломсаргис.

В то время, когда в офисах было больше встреч, самыми популярными были пицца и суши. Многие компании также присылают цветы в качестве поздравления в честь дня рождения или юбилея работникам домой.