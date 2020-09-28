28.09.2020, 13:10

Эстонские предприятия компенсируют сотрудникам обеды и во время удаленной работы


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Toit, kukeseenekaste
Toit, kukeseenekasteFoto: Tiit Blaat

По статистике Wolt, многие предприятия из Эстонии нашли новые способы мотивации сотрудников во время удаленной работы. Например, многие компании начали отправлять своим сотрудникам обеды домой.

По словам руководителя отдела по работе с партнерами Wolt в странах Балтии Мантаса Ломсаргиса, особое положение, когда организация корпоративных мероприятий и офисных ланчей была затруднена, заставило предприятия искать новые способы для мотивации сотрудников. ”Если раньше наблюдался рост корпоративных заказов для обедов в офисе, то сегодня интересно наблюдать за изменением ситуации”, — говорит он.

Ломсаргис сказал, что многие предприятия продолжили компенсировать обеды своим работникам и во время работы из дома. ”Мы видим, что работодатели считают важным одинаково подходить к организации работы как в офисе, так и дома. Поэтому фирмы стали предлагать работникам доставку обеда домой за счет работодателя”, — рассказывает он тенденциях, которые появились во время пандемии.

Согласно статистике Wolt, сейчас в Эстонии более 150 предприятий, которые заказывают доставку обедов домой сотрудникам. ”Мы увидим, что часть предприятий установили фиксированную сумму в качестве компенсации. Есть и такие предприятия, которые сами делают заказ и отправляют еду работникам в домашний офис. Оба эти способа мотивации сотрудников сегодня очень просто организовать”, — говорит Ломсаргис.

В то время, когда в офисах было больше встреч, самыми популярными были пицца и суши. Многие компании также присылают цветы в качестве поздравления в честь дня рождения или юбилея работникам домой.

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