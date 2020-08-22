Эстонские предприниматели Глинка и Ликсутова поделили между собой фирму и люксовые автомобили

Глинка в результате раздела получил кроме всего прочего участок площадью 317 квадратных метров в волости Раэ, средства на банковских счетах в размере 4,36 миллиона евро и задолженность по кредитам с процентами на общую сумму 8,5 миллионов евро, автомобили Ferrari 612, MINI Cooper S Convertible и Nissan Micra.

Ликсутовой теперь принадлежит офисное здание и автостоянка на улице Йыэ, 4а и две квартиры по тому же адресу, а также внушительный автопарк, в который входят два Ferrari — F430 и 458 Spider, Bentley Continental GT, семь автомобилей Mercedes Benz, включая S 500 4Matic и S 320 CDI 4Matic, а также Toyota Landcruiser, Jeep Grand Cherokee и один BMW.

Читайте подробнее на dv.ee.