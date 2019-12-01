Эстонские пенсионеры — одни из самых бедных в развитых странах

Как следует из рапорта ОЭСР, эстонские пенсионеры по сравнению с пенсионерами из других развитых стран являются одними из самых бедных, пишет ERR.
Так, в Эстонии в относительно бедности проживает 35% людей старше 65 лет. Средний показатель по странам ОЭСР составляет 14%. За чертой относительно бедности в Эстонии в среднем проживает 15,7% населения.
Кроме того, Эстония относится к тем странам, где проведенное на пенсии время для людей является самым коротким, и в будущем это число будет только сокращаться.
При этом разница в пенсиях мужчин и женщин в Эстонии составляет всего 3% (против среднего показатели по ОЭСР 25% и более 40% в Германии).
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