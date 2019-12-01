Эстонские пенсионеры — одни из самых бедных в развитых странах

Так, в Эстонии в относительно бедности проживает 35% людей старше 65 лет. Средний показатель по странам ОЭСР составляет 14%. За чертой относительно бедности в Эстонии в среднем проживает 15,7% населения.

Кроме того, Эстония относится к тем странам, где проведенное на пенсии время для людей является самым коротким, и в будущем это число будет только сокращаться.

При этом разница в пенсиях мужчин и женщин в Эстонии составляет всего 3% (против среднего показатели по ОЭСР 25% и более 40% в Германии).