14.11.2019, 16:05

Эстонские эксперты нашли решение проблемы "забытых корзин"


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Digiretsept
DigiretseptFoto: Hendrik Osula

Сегодня на проходящем в Таллинне семинаре Союза электронной торговли Эстонии TARGET участники подтвердили, что решением наибольшей беды онлайн-магазинов — т.н. проблемы ”забытых корзин” — может стать концепция moneyless shopping, т.е. отделение оплаты от процесса совершения покупки.

На семинар съехались лучшие специалисты по электронной торговле из Голландии, США и Эстонии. Они отметили, что наиболее сложным в работе интернет-магазинов в настоящий момент является анализ данных лояльных клиентов и на их основе составление актуальных предложений. Все это также напрямую связано с самой большой проблемой интернет-магазинов — как обеспечить человеку подходящий и приятный опыт шоппинга, чтобы он завершал процесс покупки приглянувшихся товаров.

”Отправляясь в продуктовый магазин люди, как правило, не оставляют наполненные тележки в торговом зале, просто покидая магазин. В Интернете же такое происходит постоянно, — пояснил выступивший на семинаре руководитель Inbank в сфере э-коммерции Райн Пиканд. — В онлайн магазинах сейчас именно ”забытые корзины” являются наибольшей проблемой. Клиенты набирают в корзины товары, но завершает процесс покупки лишь примерно каждый четвертый”.

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Пиканд отметил, что, например, человеку может не подходить предлагаемый магазином способ оплаты, под рукой может не оказаться кредитной карты, внимания может потребовать ребенок и т.п. Концепция moneyless shopping (отделение оплаты от процесса совершения покупки) упрощает шоппинг и делает его приятнее. Оплата осуществляется позднее или даже в другой среде — когда клиенту будет удобнее этим заняться.

”Современные тенденции показывают, что следующим значительным изменением станет именно внедрение в онлайн-магазинах концепции moneyless shopping. В результате покупать в Интернете станет проще и приятнее эмоционально. Но самое главное, клиент сможет совершать покупки без лишних помех и уже позднее решать, как и когда именно он будет платить”, — пояснил Пиканд.

”Для онлайн-магазина здесь важно именно то, что, совершая покупку, человек размышляет об опыте использования услуги или товара, и ему не нужно напрягаться, раздумывая, каким способом оплаты следует воспользоваться, какие цифры ввести и т.п.”, — добавил Пиканд.

Первые примеры концепции moneyless shopping уже появляются в интернет-магазинах. Одним из них является только что представленное Inbank и Maksekeskus платежное решение Slicein3.

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