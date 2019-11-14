Эстонские эксперты нашли решение проблемы "забытых корзин"

”Современные тенденции показывают, что следующим значительным изменением станет именно внедрение в онлайн-магазинах концепции moneyless shopping. В результате покупать в Интернете станет проще и приятнее эмоционально. Но самое главное, клиент сможет совершать покупки без лишних помех и уже позднее решать, как и когда именно он будет платить”, — пояснил Пиканд.
”Для онлайн-магазина здесь важно именно то, что, совершая покупку, человек размышляет об опыте использования услуги или товара, и ему не нужно напрягаться, раздумывая, каким способом оплаты следует воспользоваться, какие цифры ввести и т.п.”, — добавил Пиканд.
Первые примеры концепции moneyless shopping уже появляются в интернет-магазинах. Одним из них является только что представленное Inbank и Maksekeskus платежное решение Slicein3.
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