Эстонские эксперты нашли решение проблемы "забытых корзин"

На семинар съехались лучшие специалисты по электронной торговле из Голландии, США и Эстонии. Они отметили, что наиболее сложным в работе интернет-магазинов в настоящий момент является анализ данных лояльных клиентов и на их основе составление актуальных предложений. Все это также напрямую связано с самой большой проблемой интернет-магазинов — как обеспечить человеку подходящий и приятный опыт шоппинга, чтобы он завершал процесс покупки приглянувшихся товаров.

”Отправляясь в продуктовый магазин люди, как правило, не оставляют наполненные тележки в торговом зале, просто покидая магазин. В Интернете же такое происходит постоянно, — пояснил выступивший на семинаре руководитель Inbank в сфере э-коммерции Райн Пиканд. — В онлайн магазинах сейчас именно ”забытые корзины” являются наибольшей проблемой. Клиенты набирают в корзины товары, но завершает процесс покупки лишь примерно каждый четвертый”.

Пиканд отметил, что, например, человеку может не подходить предлагаемый магазином способ оплаты, под рукой может не оказаться кредитной карты, внимания может потребовать ребенок и т.п. Концепция moneyless shopping (отделение оплаты от процесса совершения покупки) упрощает шоппинг и делает его приятнее. Оплата осуществляется позднее или даже в другой среде — когда клиенту будет удобнее этим заняться.