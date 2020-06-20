Эстонские домохозяйства по уровню благосостояния занимают одно из последних мест в ЕС

Низкие показатели наблюдаются также в Словакии (73%), Латвии (71%), Греции (77%), Румынии и Польше (79%), на Мальте (80%), в Словении (81%), Чехии (85%), Португалии (86%) и Литве (90%).

Выше среднего по ЕС этот показатель был в Люксембурге (135%), Германии (123%), Австрии (118%), Дании (116%), Великобритании и Бельгии (115%), Нидерландах (114%), Финляндии (113%), Швеции (112%) и Франции (109%).