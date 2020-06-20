20.06.2020, 12:18
Эстонские домохозяйства по уровню благосостояния занимают одно из последних мест в ЕС(13)
Реальное индивидуальное потребление на душу населения (показатель благосостояния населения) было в Эстонии в прошлом году одним из самых низких в ЕС и составил 75%, сообщает Delfi.lv со ссылкой на LETA и данные Eurostat.
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