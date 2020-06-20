20.06.2020, 12:18

Эстонские домохозяйства по уровню благосостояния занимают одно из последних мест в ЕС

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Эстонские домохозяйства по уровню благосостояния занимают одно из последних мест в ЕС
Foto: Anni Õnneleid

Реальное индивидуальное потребление на душу населения (показатель благосостояния населения) было в Эстонии в прошлом году одним из самых низких в ЕС и составил 75%, сообщает Delfi.lv со ссылкой на LETA и данные Eurostat.

Низкие показатели наблюдаются также в Словакии (73%), Латвии (71%), Греции (77%), Румынии и Польше (79%), на Мальте (80%), в Словении (81%), Чехии (85%), Португалии (86%) и Литве (90%).

Выше среднего по ЕС этот показатель был в Люксембурге (135%), Германии (123%), Австрии (118%), Дании (116%), Великобритании и Бельгии (115%), Нидерландах (114%), Финляндии (113%), Швеции (112%) и Франции (109%).

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