Эстонские бары придумали, как заманить любителей выпить после полуночи

До конца ноября по всей Эстонии действует запрет на продажу алкоголя с 12 часов ночи до 10 утра. Любители спиртных напитков, конечно, недовольны этим решением правительства. Магазины закрываются в 22 часа. Если раньше можно было продолжить вечеринку с коктейлем за барной стойкой, то теперь придется довольствоваться чаем или соком.

Владельцы эстонских баров и клубов придумали разные схемы, как завлекать клиентов и после 12 часов. Все-таки зарплату официантам и аренду платить нужно даже во время второй волны коронавируса. Многие используют юридически корректные альтернативы, чтобы выжить.

RusDelfi выбрал три самых распространенных варианта, как бары обходят закон.

Своя бутылка



Уже давно прошли те времена, когда в кафе можно приходить со своими напитками. Но некоторые сейчас вернули эту возможность. Если ты приходишь со своим алкоголем, то должен заплатить на входе определенную сумму. Ее еще называют пробковым сбором. В разных местах цены и объемы разные. Например, 10 евро за литр алкоголя на человека. Где-то за 10 евро можно пронести только одну бутылку водки или виски объемом 0,5 л. То есть ты заранее покупаешь спиртное в магазине, потом идешь в бар, доплачиваешь, там тебе дают стаканы, при желании докупаешь закуску и наслаждаешься ночью.



Скидки



Определенное количество заведений делают скидки на свою продукцию. Два по цене одного с 22 до 23:59, к примеру. Или с 23 до 00 ”куба либре и отвертка за 5 евро”. Это делается для того, чтобы люди набрали побольше напитков, а после часа Х остались в стенах заведения. А пока они сидят, бар может продавать закуски, мороженое, чай, кофе. Кто-то проводит игры, конкурсы, устраивает дискотеку.



Вход по билетам



Некоторые кафе закрывают двери после 00:00. А если есть желающие остаться, либо наоборот прийти, должны заплатить за вход. В плату входят напитки и закуска. Билет нужно приобрести до 12 часов ночи. Цены — разные. В одном из объявлений за 30 евро предлагали и алкоголь, и еду. Правда, количество не уточнили. Это можно сравнить с бронью стола на Новый год. Ограниченное количество выпивки уже стоит на столе, то есть заведение не продает его после 12, а только предоставляет возможность выпить в стенах паба.