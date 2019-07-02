02.07.2019, 07:20

Эстонская железная дорога хочет избавиться от старых зданий вокзалов в Тапа, Йыхви, Солдина

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rus.delfi.ee
EST 5
Eesti Raudtee
Eesti RaudteeFoto: Ilmar Saabas

Эстонской железной дороге принадлежит полсотни неиспользуемых вокзалов и вспомогательных зданий, от которых предприятие хочет избавиться как можно скорее.

В конце прошлой недели компания представила Министерству экономики и коммуникаций первоначальный перечень этих объектов, пишет rus.err.ee.

Из вокзальных зданий избавиться хотят от зданий в Вазалемма, Клоога, Лехтсе, Тапа, Кадрина, Кабала, Сонда, Йыхви, Вайвара, Солдина, Килтси, Ракке, Каарепере, Табивере, Пука, Кеэни, Сангасте, Выру, Лепассааре, Пиуза и Пылва.

Из других неиспользуемых строений в списке значатся, например павильон для ожидания в Янеда, подсобное помещение спасательной службы и водонапорная башня в Тапа, грузовой склад вокзала в Сонда, котельня вокзала в Тарту и здание дизельной электростанции в Сангасте.

Управляющий недвижимостью компании Eesti Raudtee Алар Лауримаа уточнил, что каждое здание следует рассматривать индивидуально, так как часть зданий находятся в отдельных кадастровых единицах, часть – в составе вокзалов, у части есть потенциальные заинтересованные, у другой – нет.

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