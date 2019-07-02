Эстонская железная дорога хочет избавиться от старых зданий вокзалов в Тапа, Йыхви, Солдина

В конце прошлой недели компания представила Министерству экономики и коммуникаций первоначальный перечень этих объектов, пишет rus.err.ee.

Из вокзальных зданий избавиться хотят от зданий в Вазалемма, Клоога, Лехтсе, Тапа, Кадрина, Кабала, Сонда, Йыхви, Вайвара, Солдина, Килтси, Ракке, Каарепере, Табивере, Пука, Кеэни, Сангасте, Выру, Лепассааре, Пиуза и Пылва.

Из других неиспользуемых строений в списке значатся, например павильон для ожидания в Янеда, подсобное помещение спасательной службы и водонапорная башня в Тапа, грузовой склад вокзала в Сонда, котельня вокзала в Тарту и здание дизельной электростанции в Сангасте.