Эстонская ученическая фирма получила высокое признание на европейском соревновании

Конкурс лучших ученических фирм Европы должен был состояться в Португалии, но было решено в полном объеме провести конкурс в режиме онлайн. В соревновании приняли участие 40 ученических фирм. В напряженной конкурентной борьбе производящая беспроводные дизайнерские светильники ученическая фирма EHA из Таллиннской 21 школы заслужила признание Manpower Group в категории Ready for Work. Это демонстрирует, что предприятие уже практически готово действовать в качестве обычной фирмы.

”Мы очень рады такому признанию. В этом году конкуренция была очень сильная — это, несомненно, был незабываемый опыт на всю жизнь. Мы получили превосходные отзывы от судей и завели множество новых знакомств, — отметили члены команды EHA. — Отсюда наш путь лежит только вперед. Следующим вызовом для нас станет вот-вот стартующая краудфандинговая кампания на Indiegogo.”

Лучшей ученической фирмой года была выбрана представляющая Данию Bubbles, продуктом которой является звуковой сервер, обеспечивающий свободную от шума среду для учителя и для недостаточно внимательных гиперактивных учеников, чтобы сделать учебный процесс проще и результативнее.

При желании до конца июля с беспроводными лампами EHA и продукцией других ученических фирм Эстонии можно ознакомиться в открывшемся в Теллискиви pop-up магазине ученических фирм.

Эстонские ученические фирмы до сих пор были очень успешны в Европе. Семь раз они привозили домой одно из трех призовых мест, а трижды эстонские фирмы становились лучшими в Европе. В 2009 году лучшей в Европе стала фирма Roheline Jälg, предложившая услуги по посадке деревьев для снижения воздействия на окружающую среду. В 2013 году победителем стала ученическая фирма Kolm Põrsakest со своим научным представлением для детей. А в 2017 году лучшей в Европе стала производящая био-компостеры фирма Festera.

В этом учебном году в Эстонии было зарегистрировано рекордное число ученических фирм — 445. Предлагаемые ими продукты и услуги, включали, например, таблетки для чистки зубов, различные модные товары из переработанного сырья, беспроводные лампы, ансамбль народной музыки и многое другое.