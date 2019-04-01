Эстонская топливная ассоциация: есть три распространенных заблуждения в связи с увеличившейся долей биокомпонента в бензине



Использование бензина 95E10 в автомобиле, которому он не подходит, не приводит к немедленным необратимым повреждениям мотора — негативные последствия проявляются лишь после продолжительного использования. Например, бензин 95E10 с 10% содержанием биокомпонента уже годы продают в Финляндии, где средний возраст автопарка сопоставим с показателями по Эстонии. Таким образом, если в течение последних 8 лет вы заправляли машину в Финляндии, вы уже использовали топливо, которое поступит в продажу в Эстонии в апреле.



Миф 3: Биокомпонент заметно повысит цену топлива.



Это утверждение неверно, поскольку рост цены в связи с увеличением содержания биокомпонента будет для конечного потребителя практически незаметным — в худшем случае цена вырастет на пару центов за литр. При нынешних ценах на мировом рынке биокомпоненты, действительно, более дороги, чем фоссильное топливо, но, учитывая, что изменение содержания биокомпонента незначительно, а мировые цены и курсы валют подвержены ежедневным колебаниям, переход на биотопливо не приведет к заметному изменению цены для потребителей.

”В СМИ распространяется много неполной информации, а суть изменений чрезмерно драматизируют. Для большинства обычных потребителей переход на новое топливо, по сути, ничего не изменит — ни с точки зрения потребительских привычек, ни с точки зрения расходов”, — успокоил исполнительный директор Эстонской топливной ассоциации Магнус Браун. Исполнительный директор AMTEL (Эстонского союза предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей) Арно Силлат отметил, что похожая паника имела место и прошлой весной, когда в продажу поступил бензин с 5% содержанием биокомпонента, но и тогда никаких существенных изменений для потребителей не произошло.

Эстонская топливная ассоциация — основанная 20 мая 1993 года недоходная организация. Эстонская топливная ассоциация объединяет присоединившиеся на добровольной основе предприятия, занимающиеся в Эстонии нефтепродуктами. На сегодняшний день в Эстонскую топливную ассоциацию входят 13 членов, имеющих отношение к минеральному топливу и биотопливу.