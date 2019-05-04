Эстонская типография получила миллионный убыток

Оборот Printon AS в прошлом году составил 6,7 миллиона евро (на 5,4% меньше, чем годом ранее), а убыток — 1,2 миллиона.
Типография объясняет миллионный убыток переездом, пишут "Деловые ведомости".
Оборот Printon AS в прошлом году составил 6,7 миллиона евро (на 5,4% меньше, чем годом ранее), а убыток — 1,2 миллиона.
Типография объясняет миллионный убыток переездом, пишут "Деловые ведомости".
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