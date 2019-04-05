05.04.2019, 13:23

Эстонская страховая фирма впервые предлагает расширенное дорожное страхование для автомобилей более ранних лет выпуска


rus.delfi.ee
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Avarii
AvariiFoto: Kaspar Pokk

Seesam является единственным в Эстонии страховым обществом, предлагающим страховую защиту для легковых автомобилей и малого грузового транспорта более ранних лет выпуска, для которых страхование каско не предлагается или, принимая во внимание возраст транспортного средства, является слишком дорогостоящим, сообщается в пресс-релизе.

”Страхование Каско придет на помощь автовладельцу в любой ситуации, и поэтому мы часто видим, как люди меняют свой подержанный автомобиль в рабочем состоянии на новый во избежание рисков, связанных с возрастом транспортного средства. Многие продолжали бы эксплуатировать свой старый автомобиль, но до сих пор для таких транспортных средств не предлагалось дорожного страхования, которое в случае ДТП покрывало бы риск виновника происшествия. Исходя из наличия спроса, мы увидели возможность выхода на рынок с новым продуктом”, — пояснил Эркки Сипп, менеджер по продуктам страхования транспортных средств Seesam.

Продукт Liiklus+ можно приобрести для легковых автомобилей или легких грузовых автомобилей в возрасте 6 лет и старше, в него входит также дорожное страхование Seesam. По словам менеджера по продукту, Liiklus+ подойдет, например, тем, кто не хочет покупать Каско после окончания срока лизинга, но хотел бы застраховать свое транспортное средство от риска ДТП.

Если при наличии страхования Каско владелец автомобиля может ходатайствовать о возмещении ущерба от ДТП вне зависимости от того, кто является его виновником, и обязательное дорожное страхование обеспечивает возмещение третьей стороне материального ущерба и вреда здоровью, то Liiklus+ придет на помощь, если клиент сам стал виновником аварии, и ущерб нанесен его собственному транспортному средству.

”Новая страховка покрывает риск ДТП его виновнику, то есть повреждения транспортного средства вследствие столкновения с другим транспортным средством. Страховым случаем является также ДТП с участием пешехода, кроме того, владельцу автомобиля возмещается ущерб, причиненный в результате наезда на крупное дикое животное. В случае ДТП всегда должна быть другая сторона. Поэтому исключением для продукта Liiklus+ является ущерб, нанесенный силами природы, или вследствие того, что транспортное средство въехало в канаву на обочине или врезалось в столб. Кроме того, в Liiklus+ не входит защита от преступных действий”, — уточнил Сипп.

Liiklus+ покрывает также расходы на буксировку поврежденного или уничтоженного транспортного средства в пределах до 500 евро как в Эстонии, так и за ее пределами.

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