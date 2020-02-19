Эстонская пивоварня в третий раз вошла в сотню лучших пивоварен мира

Нахождение в рейтинге, по словам Вахера, имеет влияние на международные продажи, поскольку ценители есть по всему миру и потребители становятся все более осведомленными в плане качества. ”Мы экспортируем более 70% в 40 стран. Больше всего продаем пиво Põhjala во Франции, Финляндии и Нидерландах, а также продажи быстрее всего растут в Великобритании, Дании и Швеции”, — сказал Вахер и добавил, что в прошлом году предприятие вышло на рынки Австралии, Гонконга и Мексики.

”Мировая тенденция — это рост спроса на крафтовое пиво, и Эстония в этой сфере хорошо развивается, потому что уровень наших пивоварен довольно высок. Уже сейчас Эстония является для ценителей пива достойным местом для посещения, туристы интересуются как нашими пивными фестивалями, так и местной барной культурой. Все больше из них находят и местные пивоварни — такие как Põhjala”, — рассказывает Вахер.

Львиная доля лучших пивоварен мира находится в Северной Америке, из которой в число ста лучших по версии голосования на RateBeer вошло 72. Также в топе нашлось место для девяти английских пивоварен, восьми — из Бельгии, трех — из Дании, двух — из Норвегии, а также по одной от Новой Зеландии, Швеции, Польши, Шотландии и Нидерландов.