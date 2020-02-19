Эстонская пивоварня в третий раз вошла в сотню лучших пивоварен мира

Эстонская пивоварня Põhjala по результатам голосования на крупнейшем портале пивных энтузиастов RateBeer уже третий год подряд вошла в число 100 лучших в мире, будучи единственной эстонской пивоварней в этом числе. Конкурентов было 33 000.
По словам руководителя по маркетингу пивоварни Põhjala Тыниса Вахера, вхождение уже в третий раз в число лучших доказывает, что Põhjala умеет держать уровень среди любителей пива. ”RateBeer выдает и другие призы, но попадание в топ пивоварен — это, разумеется, самое вожделенное достижение, потому что демонстрирует общий высокий уровень пивоварни. Это большое признание для нас и знак того, что любители крафтового пива по всему миру открыли нас и остаются нам верными”, — радуется Вахер.
Нахождение в рейтинге, по словам Вахера, имеет влияние на международные продажи, поскольку ценители есть по всему миру и потребители становятся все более осведомленными в плане качества. ”Мы экспортируем более 70% в 40 стран. Больше всего продаем пиво Põhjala во Франции, Финляндии и Нидерландах, а также продажи быстрее всего растут в Великобритании, Дании и Швеции”, — сказал Вахер и добавил, что в прошлом году предприятие вышло на рынки Австралии, Гонконга и Мексики.
”Мировая тенденция — это рост спроса на крафтовое пиво, и Эстония в этой сфере хорошо развивается, потому что уровень наших пивоварен довольно высок. Уже сейчас Эстония является для ценителей пива достойным местом для посещения, туристы интересуются как нашими пивными фестивалями, так и местной барной культурой. Все больше из них находят и местные пивоварни — такие как Põhjala”, — рассказывает Вахер.
Львиная доля лучших пивоварен мира находится в Северной Америке, из которой в число ста лучших по версии голосования на RateBeer вошло 72. Также в топе нашлось место для девяти английских пивоварен, восьми — из Бельгии, трех — из Дании, двух — из Норвегии, а также по одной от Новой Зеландии, Швеции, Польши, Шотландии и Нидерландов.
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