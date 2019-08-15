Эстонская компания вошла в ТОП-25 торговых площадок мира

Группа AIM ежегодно составляет рейтинг лучших торговых площадок мира и в начале лета вышел рейтинг 2019 AIM Group Marketplaces Report. В ТОП-25 вошла и эстонская компания.
Первую позицию среди торговых площадок занял сайт Ebay, который пользуется большой популярностью во всем мире и которого ежемесячно посещают 1.9 миллиарда раз. Вторую позицию заняла площадка OLX с 550 миллионами посещений в месяц, третью позицию — сайт craigslist.org из США (434 миллионов посещений). Также в рейтинге представлены такие площадки как LeBonСoin, Avito, 58.com, Gumtree.com и другие.
Есть в рейтинге и компания из Эстонии — RIA.com Marketplaces, которая занимает 24 место в мировом рейтинге (31 миллион просмотров ежемесячно). Она уже не первый год успешно удерживает свою позицию в глобальном ТОП-25 рейтинге со своими украинскими платформами AUTO.RIA, DOM.RIA и RIA.com.
"Благодаря постоянным инновациям и собственным it-разработкам разных фишек, наши площадки высоко оценивают в мире. Например AUTO.RIA.com занимает шестую позицию среди автосайтов в мире, а DOM.RIA.com стал национальным брендом в 45-миллионой Украине", — говорит Артем Уманец, член правления RIA.com Marketplaces.
Основатель AIM Group Питер М. Золлман в отчете указывает, что главный тренд 2019 года — стремление к транзакции.
”Переход к транзакциям”. Вот что делает или планирует каждый классифицированный сайт. Будь то оплата, доставка, финансирование или что-то еще, каждый либо делает это, либо приближается к этому”, — подчеркнул Золлман.
Будет ли выходить эстонская компания RIA.com Marketplaces на биржу? "RIA.com Marketplaces" рассматривает возможность IPO, и первый этап — Nasdaq Baltic, First North. Про даты пока рано говорить, но такие планы есть,– подытожил Уманец.
RIA.com Marketplaces OÜ управляет ведущим порталом недвижимости Украины DOM.RIA.com и крупнейшим в Украине порталом продажи автомобилей AUTO.RIA.com.
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