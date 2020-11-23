Эстонская компания разрабатывает спрей от коронавируса

Эстонская компания по производству дезинфицирующих и косметических средств Chemi-Pharm работает над созданием биомаски, способной нейтрализовать частицы коронавируса, пишет dv.ee.
По словам генерального директора компании Кристо Тимберга, на данный момент Chemi-Pharm сотрудничает с двумя университетами и несколькими предприятиями.
Тимберг объясняет, что спрей для носа и рта, который компания называет "биомаской", разработан на основе антител. Спрей сможет нейтрализовать частицы вируса COVID-19, защищая не только владельца "биомаски", но и, например, людей в конференц-зале.
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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