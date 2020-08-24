Эстонская компания Q-haus, задолжавшая инвесторам — банкрот, но ее модульные дома строятся

На сайте Q Prefab (qhaus.eu) можно прочитать, что компания работает в прежних помещениях Q-haus Baltic на улице Осмуссааре в Таллинне и в производственном здании в деревне Кярба волости Йыэляхтме.

Однако производство Q Prefab может лишиться почвы под ногами: в середине августа судебный пристав Элин Вилиппус, возглавляющая процедуру банкротства Q-haus Baltic, выставила на аукцион его производственные здания общей площадью 16 145 м2.

Рейно Соотс не пожелал комментировать процедуру банкротства компании Q-haus Baltic и ее преемников QHP123 и Pessaraag, поскольку на сегодня их делами занимаются ликвидаторы Юрий Жуков и Хиллар Талтс.

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