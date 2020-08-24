Эстонская компания Q-haus, задолжавшая инвесторам — банкрот, но ее модульные дома строятся

Рейно Соотс, бывший глава компании по производству модульных домов Q-haus Baltic, задолжавшей около 700 000 евро инвесторам, вложившимся в предприятие через CrowdEstate, заявляет, что полностью отошел от дел. Однако, по данным Коммерческого регистра, его семье теперь принадлежит новая компания, созданная "на руинах" Q-haus, пишет dv.ee.
На сайте Q Prefab (qhaus.eu) можно прочитать, что компания работает в прежних помещениях Q-haus Baltic на улице Осмуссааре в Таллинне и в производственном здании в деревне Кярба волости Йыэляхтме.
Однако производство Q Prefab может лишиться почвы под ногами: в середине августа судебный пристав Элин Вилиппус, возглавляющая процедуру банкротства Q-haus Baltic, выставила на аукцион его производственные здания общей площадью 16 145 м2.
Рейно Соотс не пожелал комментировать процедуру банкротства компании Q-haus Baltic и ее преемников QHP123 и Pessaraag, поскольку на сегодня их делами занимаются ликвидаторы Юрий Жуков и Хиллар Талтс.
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