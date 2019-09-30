Эстонская компания построит в Риге гигантский торговый комплекс

”Мы рады сотрудничеству с таким профессиональным застройщиком, как VPH, имеющим богатый опыт в сфере развития торговых центров как в Европе, так и Северной Америке. Уверен, что синергия наших компаний приведет к достойному результату и в Риге появится уникальный во многих смыслах торгово-развлекательный комплекс”, — сказал основатель Estmak Capital Тимофей Суконкин.

"Мы хотим создать семейную концепцию досуга и шоппинга, привлекая важных в своей нише арендаторов и партнеров. В числе арендаторов появятся уже известные в Эстонии, но новые для Латвии бренды", — дополнил директор VPH Latvia Юрис Барканс.

По словам Суконкина, миссия компании Estmak Capital заключается в сооружении объектов недвижимости, гармонирующих с окружающей средой, использование энергоэффективных технологий и бережное отношение к экологии.

”Торговый центр ”Сага” строится в соответствии с самыми высокими стандартами строительства, в результате чего через год в Риге появится максимально экологичный торгово-развлекательный комплекс, рассчитанный на всю семью”, — добавил Суконкин. Концепция торгово-развлекательного центра ”Сага” будет основана на принципах ”зелёного мышления”, которые помогут и самим посетителям принимать взвешенные решения, идущие на пользу окружающей среде.