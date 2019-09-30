30.09.2019, 10:57

Эстонская компания построит в Риге гигантский торговый комплекс


rus.delfi.ee
EST 8
Эстонская компания построит в Риге гигантский торговый комплекс
Promofoto

Эстонская компания по развитию недвижимости Estmak Capital в сотрудничестве с латвийским застройщиком VPH Latvia приступила к строительству мультифункционального торгово-развлекательного центра ”Сага”, который расположится в Риге по соседству с магазином IKEA. В проект будет инвестировано около 70 миллионов евро.

”Мы рады сотрудничеству с таким профессиональным застройщиком, как VPH, имеющим богатый опыт в сфере развития торговых центров как в Европе, так и Северной Америке. Уверен, что синергия наших компаний приведет к достойному результату и в Риге появится уникальный во многих смыслах торгово-развлекательный комплекс”, — сказал основатель Estmak Capital Тимофей Суконкин.

"Мы хотим создать семейную концепцию досуга и шоппинга, привлекая важных в своей нише арендаторов и партнеров. В числе арендаторов появятся уже известные в Эстонии, но новые для Латвии бренды", — дополнил директор VPH Latvia Юрис Барканс.

По словам Суконкина, миссия компании Estmak Capital заключается в сооружении объектов недвижимости, гармонирующих с окружающей средой, использование энергоэффективных технологий и бережное отношение к экологии.

”Торговый центр ”Сага” строится в соответствии с самыми высокими стандартами строительства, в результате чего через год в Риге появится максимально экологичный торгово-развлекательный комплекс, рассчитанный на всю семью”, — добавил Суконкин. Концепция торгово-развлекательного центра ”Сага” будет основана на принципах ”зелёного мышления”, которые помогут и самим посетителям принимать взвешенные решения, идущие на пользу окружающей среде.

Общая площадь нового торгового центра составит 57 тысяч квадратных метров, разрешение на строительство уже выдано и, по планам, торговый центр должен быть сдан в эксплуатацию осенью следующего года. Зеленые насаждения вокруг центра займут площадь около 30 тысяч квадратных метров. Парковка центра будет рассчитана на 2000 мест. Торговый центр ”Сага” расположится в 10 километрах от центра Риги и 20 километрах от рижского аэропорта.

Эстонская компания Estmak Capital занимается развитием инновационных высокотехнологичных проектов недвижимости в странах Балтии, специализируясь на создании высокотехнологичных и энергоэффективных ”зелёных зданий” с целью снизить потребление ресурсов на протяжении всего жизненного цикла здания. В Эстонии компания Estmak Capital известна такими проектами, как офисное здание Explorer, получившее первым в странах Балтии платиновый сертификат LEED, и жилой комплекс Promenaadi Majad, в котором впервые в Эстонии были применены расположенные на глубине 20 метров сваи геотермального отопления.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: