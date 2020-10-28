Эстонская компания купила крупный логистический комплекс в Риге

Представитель Eften Capital Рената Каупаса отметила, что стороны решили не раскрывать сумму сделки. Ожидается, что сделка будет завершена в течение ближайших месяцев.

Площадь логистического центра Berģi - 50 тыс. кв. м, он построен в 2008 году и сдается в аренду двум компаниям - Orkla Logistics и Do It (обеспечивает импорт и дистрибуцию товаров для магазинов Jysk в странах Балтии).

Председатель правления Eften Capital Latvia Виктор Савин отметил, что инвестиции в недвижимость логистического сегмента позволяют получать одни из лучших показателей рентабельности.

По данным компании Newsec, занимающейся консалтингом в сфере недвижимости, продажа Berģi - это крупнейшая сделка в латвийском сегменте логистической недвижимости. В 2020 году в логистическом секторе зафиксированы сделки, сумма которых превышает 50 млн евро, и они составили примерно 40% общей суммы сделок с коммерческой недвижимостью в Латвии.

Eften Capital специализируется на инвестициях в коммерческую недвижимость, компании группы управляют 45 объектами недвижимости в странах Балтии. В этих зданиях работают более 900 арендаторов, стоимость зданий превышает 500 млн евро.