Эстонская компания хочет достичь успеха Walt Disney и привлечь 1,5 млн евро

Предприятие сообщило, что подписка, в ходе которой будут размещены акции на общую сумму до 1,5 миллионов евро, завершится 11 декабря 2020 года.

”Цель предложения — обеспечить достижение поставленных компанией целей стратегического роста. Планы сводятся к трем основным аспектам: привлечение и обучение лучших специалистов, инвестирование в инновационные технологии, а также старые добрые исследования и разработки”, — сказал член правления IMEPILT AS Стен-Алекс Пихлак или Алмонди Эско.

Выпуск акций призван обеспечить IMEPILT AS быстрый рост и достичь трех ключевых целей: выпустить в третьем квартале 2021 года анимационный фильм ”Ohtude saar”, завершить полный пакет тематического контента к 2024 году и запустить в 2024 году новый пакет контента, который сегодня носит название AlieNative.

В сотрудничестве со студией IMEPILT сценаристами ”Ohtude saar” выступили Элизабет Мартин и Лорен Хайнек, которые были соавторами сценария вышедшего в этом году диснеевского фильма ”Мулан”, а также Джон Беллина, соавтор сценария популярного телесериала iZOMBiE.

В ближайшие годы IMEPILT AS намеревается значительно расширить производство оригинальных пакетов брендированного контента для всей семьи, которые помимо анимационных фильмов и сериалов будут включать игры с глобальным охватом, дополненную реальность и различные мероприятия.

”Нацеленные на глобальный рынок масштабные развлекательные продукты требуют больших ресурсов на этапе разработки. Поскольку основной доход поступает параллельно с запуском крупных продуктов, наша цель — основанная на прочном фундаменте модель ускоренного роста”, — отметил Эско.

Компания IMEPILT была основана в 2016 году. Она управляет одноименной студией, уделяя особое внимание пакетам брендированного контента и творчеству мирового уровня. В сотрудничестве с мировыми отраслевыми экспертами и опытными профессионалами в период с 2016 по 2020 годы компания IMEPILT привлекла более 30 бренд-партнеров. Помимо руководства и команды IMEPILT в число владельцев IMEPILT входят предприниматели Таави Раадик, Тоомас Бергманн, Ахто Аава и Сонни Асуани.