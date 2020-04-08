08.04.2020, 13:01

Эстонская касса по безработице начала выплачивать компенсации заработной платы


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Эстонская касса по безработице начала выплачивать компенсации заработной платы
Koondamiste arv on viimasel kahel nädalal küll kasvanud, kuid massilistest koondamistest veel rääkida ei saa.Foto: Ilmar Saabas

Первые компенсации заработной платы получат более 1000 работников. Общая сумма первых выплаченных компенсаций составляет более 686 300 евро брутто, и средний размер компенсации 660 евро брутто. Были удовлетворены ходатайства 173 работодателей, у которых в общей сложности работают 1039 человек.

Ходатайства о компенсации заработной платы рассматриваются и компенсации выплачиваются в порядке очереди поступивших ходатайств. Выплаты касса по безработице делает каждый рабочий день.

По словам председателя правления Кассы по безработице Меэлиса Паавела, проверка данных, указанных в ходатайстве о компенсации заработной платы, может занимать несколько дней, при необходимости касса по безработице запрашивает у работодателя дополнительную информацию. ”Если все правильно, то как работник, так и работодатель получают решение на свою электронную почту и, как правило, компенсация выплачивается на банковский счет работника на следующий рабочий день”, добавил Паавел.

Ходатайство о компенсации заработной платы нужно подавать через портал самообслуживания e-töötukassa. Ходатайство подает работодатель или его доверенное лицо. Компенсация выплачивается на банковский счет работника.

Касса по безработице начала принимать ходатайства в понедельник. По состоянию на утро среды, в общей сложности 2663 работодателя подали ходатайства о компенсации заработной платы, которые ходатайствуют о компенсации для 15 382 работников. Поддержка оказывается с целью помочь работодателям и работникам, которые в связи с чрезвычайным положением испытывают временные трудности.

Касса по безработице компенсирует работнику, который работает по трудовому договору, 70% от его средней заработной платы, но не более чем 1000 евро брутто в месяц, и не менее чем минимальная заработная плата. Работодатель обязан заплатить работнику, который получает компенсацию, заработную плату не менее 150 евро брутто. Работодатель должен выплатить свою часть до подачи ходатайства.

Дополнительная информация tth@tootukassa.ee или по телефону 15501

Письменная инструкция по заполнению ходатайства ЗДЕСЬ.

Ознакомительное видел о компенсации заработной платы ЗДЕСЬ.

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