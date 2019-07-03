Эстонская ИТ-фирма основала в Германии предприятие по производству сенсорных элементов

Корд Винкельманн настроен в отношении созданного предприятия крайне оптимистично. ”Идея создания в Германии компании, ориентированной на Индустрию 4.0, возникла у нас с Proekspert в середине 2018-го года, когда я приехал знакомиться с деятельностью предприятия в Эстонии. Интеллектуальные элементы хорошо подходят для имеющегося оборудования, а данные, получаемые в процессе измерения, нуждаются в обработке: таким образом они принесут клиентам пользу при налаживании производства и бизнес-процессов. К этой работе приступят специалисты Proekspert, благодаря которым мы сможем заложить крепкую основу предприятия Sensorise”.

”В сфере Индустрии 4.0 идет активная борьба между конкурентами, однако мы отличаем от других тем, что предлагаем уникальное запатентованное решение, с помощью которого можно измерять нагрузку на компоненты статического и полустатического оборудования. Также Sensorise позволяет осуществлять модернизацию старого оборудования и заводов, приближая их к Индустрии 4.0”, — отметил Свердлик.

”Индустрия 4.0 помогает предотвратить непредвиденные технические неполадки и поломки оборудования, вследствие которых производство может простаивать неделями”, — рассказал Свердлик об одном из главных преимуществ Индустрии 4.0. ”Например, если в море от перегрузки сломается ветрогенератор, то с помощью элемента Sensorise можно будет избежать ущерба в миллионы евро. Новые генераторы становятся все мощнее, и поскольку отсутствует долгосрочный опыт проверки их прочности, то для операторов и производителей крайне важно получать информацию в режиме реального времени. Для сравнения, автомобили производят примерно в течение 100 лет, и благодаря накопленному практическому опыту, наши машины не встают посередине дороги”.

”Schaeffler, SKF и другие конкуренты работают над похожими темами, но Sensorise сфокусирован на тех решениях, с помощью которых мониторят машины в медленном или статическом движении, например, конвейеры. Кроме того, наш запатентованный винт предлагает новые возможности для мониторинга статических структур, например, ветрогенераторов. В них есть очень много винтов, нуждающихся в ежедневных проверках”, — описал Винкельманн разработки Sensorise.

Винкельманн добавил, что, по его мнению, в Эстонии и в Северной Германии очень похожая бизнес-культура: ”Может быть, это связано с нашим общим ганзейским прошлым? Мне действительно нравится открытая, интернациональная и свободная от лидеров культура Proekspert. Свобода от лидерства — это то, чего не хватает предприятиям в Германии. Я верю, что эти ключевые слова будут характеризовать и деятельность Sensorise”.

Основными клиентами Sensorise являются производители ветрогенераторов и операторы ветряных электростанций, деревообрабатывающие предприятия, горная промышленность с большим количество конвейеров, производители и операторы кораблей СПГ, автомобильная промышленность, а также тяжелая промышленность, где много больших и медленно движущихся подшипников.