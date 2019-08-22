Эстонская фирма заключила сделку с ведущим предприятием в области криптовалют

Blockchain привлек инвестиции в размере более 70 миллионов долларов таких венчурных инвесторов как Lightspeed Venture Partners и Google Ventures. В правление Blockchain входят экс-исполнительный директор Barclay Group Энтони Джеркинз, экс-директор по операциям Skype Майкл Джексон и партнер Lightspeed Ventures Джереми Лью.
Компания Veriff, занимающаяся кибербезопасностью, осуществляет проверку личности, тем самым защищая компании и их клиентов от мошенничества. Идентификация личности происходит автоматически путем анализа тысячи технологических и поведенческих показателей с использованием искусственного интеллекта. Veriff может идентифицировать более 3000 типов документов из 190 стран. Клиенты Veriff работают в финансовом секторе, в онлайн-торговле в Берлине, Лондоне, Нью-Йорке, Сан-Франциско, Вене и других городах. В июне Veriff заключил договор с предприятием общественного транспорта Берлина BVG.
За последние 12 месяцев команда Veriff выросла в 17 раз, на сегодняшний день в таллиннском офисе работают более 300 человек. Veriff привлек 8,3 млн долларов инвестиций (7,35 миллиона евро). В компанию инвестировали Mosaic Ventures, Y Combinator, SV Angel, ACE & Company, LIFT99, Superangel, Таавет Хинрикус, Эштона Кутчер, Пол Бакхейт, Элад Джил, Стен Тамкиви, Яан Таллинн, Рагнар Сасс, Густав Алстромер, Ану Харихара, бывший генеральный директор LexisNexis Эндрю Прозес и многие другие.
Скандальная российская фигуристка решила выступать за Украину
Отец убившего семью мальчика сделал заявление
Моряки потушили огонь, но их убило другое
В вологодской деревне погибли все жители