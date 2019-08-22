Эстонская фирма заключила сделку с ведущим предприятием в области криптовалют

Blockchain предлагает удобный и безопасный доступ к торговле и подтверждению сделок в криптовалюте, обслуживая миллионы клиентов по всему миру от частных лиц до крупных предприятий. Blockchain начал тестировать услуги Veriff в начале года. За это время услуга была использована для идентификации миллионов клиентов, благодаря чему были предотвращены случаи попадания в базу данных клиентов с нечестными намерениями и повысилась кибербезопасность.

По словам руководителя Blockchain Wallet Ксена Бэйнэма-Херда, предприятие поставило перед собой цель стать полноценным банком для пользователей криптовалюты. ”Чем более интеллектуальные продукты мы создаем, тем больше становится необходима идентификация личности безопасным, но дружелюбным для пользователя способом. Технология Veriff мирового уровня, они будут для нас отличным партнером", — говорит Бэйнэм-Херд.

По словам основателя Veriff Каареля Котка, это большая честь объединить усилия с флагманом криптоиндустрии и совместно бороться с кибермошенничеством. ”Доверие Blockchain является комплиментом всей команде Veriff. Ранее опытная команда Blockchain работала с разными поставщиками услуг, другие команды не смогли предложить услуги на таком же уровне как Veriff. Идентификация личности в глобальном масштабе — нелегкая задача, но через партнеров мы сможем развивать стандарты криптоиндустрии как в плане прозрачности, так и в плане кибербезопасности”, — сказал он.