22.08.2019, 10:36

Эстонская фирма заключила сделку с ведущим предприятием в области криптовалют


rus.delfi.ee
EST 8
Эстонская фирма заключила сделку с ведущим предприятием в области криптовалют
Veriffi asutaja ja tegevjuht Kaarel Kotkas KotkasFoto: Jaanus Lensment

Эстонское технологическое предприятие Veriff начало сотрудничество с ведущей платформой в области криптовалют — Blockchain. Veriff будет осуществлять для Blockchain идентификацию пользователей сопоставляя данные, полученные из документов, видеозвонка, используемого устройства и данных сети.

Blockchain предлагает удобный и безопасный доступ к торговле и подтверждению сделок в криптовалюте, обслуживая миллионы клиентов по всему миру от частных лиц до крупных предприятий. Blockchain начал тестировать услуги Veriff в начале года. За это время услуга была использована для идентификации миллионов клиентов, благодаря чему были предотвращены случаи попадания в базу данных клиентов с нечестными намерениями и повысилась кибербезопасность.

По словам руководителя Blockchain Wallet Ксена Бэйнэма-Херда, предприятие поставило перед собой цель стать полноценным банком для пользователей криптовалюты. ”Чем более интеллектуальные продукты мы создаем, тем больше становится необходима идентификация личности безопасным, но дружелюбным для пользователя способом. Технология Veriff мирового уровня, они будут для нас отличным партнером", — говорит Бэйнэм-Херд.

По словам основателя Veriff Каареля Котка, это большая честь объединить усилия с флагманом криптоиндустрии и совместно бороться с кибермошенничеством. ”Доверие Blockchain является комплиментом всей команде Veriff. Ранее опытная команда Blockchain работала с разными поставщиками услуг, другие команды не смогли предложить услуги на таком же уровне как Veriff. Идентификация личности в глобальном масштабе — нелегкая задача, но через партнеров мы сможем развивать стандарты криптоиндустрии как в плане прозрачности, так и в плане кибербезопасности”, — сказал он.

Blockchain привлек инвестиции в размере более 70 миллионов долларов таких венчурных инвесторов как Lightspeed Venture Partners и Google Ventures. В правление Blockchain входят экс-исполнительный директор Barclay Group Энтони Джеркинз, экс-директор по операциям Skype Майкл Джексон и партнер Lightspeed Ventures Джереми Лью.

Компания Veriff, занимающаяся кибербезопасностью, осуществляет проверку личности, тем самым защищая компании и их клиентов от мошенничества. Идентификация личности происходит автоматически путем анализа тысячи технологических и поведенческих показателей с использованием искусственного интеллекта. Veriff может идентифицировать более 3000 типов документов из 190 стран. Клиенты Veriff работают в финансовом секторе, в онлайн-торговле в Берлине, Лондоне, Нью-Йорке, Сан-Франциско, Вене и других городах. В июне Veriff заключил договор с предприятием общественного транспорта Берлина BVG.

За последние 12 месяцев команда Veriff выросла в 17 раз, на сегодняшний день в таллиннском офисе работают более 300 человек. Veriff привлек 8,3 млн долларов инвестиций (7,35 миллиона евро). В компанию инвестировали Mosaic Ventures, Y Combinator, SV Angel, ACE & Company, LIFT99, Superangel, Таавет Хинрикус, Эштона Кутчер, Пол Бакхейт, Элад Джил, Стен Тамкиви, Яан Таллинн, Рагнар Сасс, Густав Алстромер, Ану Харихара, бывший генеральный директор LexisNexis Эндрю Прозес и многие другие.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: