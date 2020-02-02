02.02.2020, 12:32
Эстонская фирма выкупила сеть магазинов у датчан и спасла от закрытия
Эстонская компания Setu Capital OÜ купила сеть магазинов Handymann у датской компании Handymann Holding ApS, сообщает dv.ee.
Эстонская компания Setu Capital OÜ купила сеть магазинов Handymann у датской компании Handymann Holding ApS, сообщает dv.ee.
После смены владельца сеть Handymann, которая ранее объявляла о закрытии, продолжит работать на эстонском рынке.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
В США заявили о перемещении человека в любое место Земли за 1 час
Названы последствия коронавируса для излечившихся
Зачем класть лавровый лист по углам комнаты?
Психическое заболевание: жену Соколова убил старший сын